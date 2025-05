Skandal w świecie słuchawek. Sennheiser i Sonova ukarane za zmowę cenową

Za Sennheisera zapłacisz więcej

Od 2015 roku Sennheiser, znany z wysokiej jakości słuchawek, aktywnie monitorował ceny swoich produktów u autoryzowanych sprzedawców w Niemczech. Firma wykorzystywała narzędzia do automatycznego śledzenia cen w sieci oraz ręczne kontrole, by sprawdzać, czy sklepy nie oferują słuchawek poniżej sugerowanej ceny detalicznej (MSRP). Jeśli wykryto zbyt niską cenę, Sennheiser kontaktował się ze sprzedawcą i wywierał presję, by ten podniósł ceny do oczekiwanego poziomu.