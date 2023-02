Jak można okraść bankomat? Kielczanin użył zagłuszaczy

Policja donosi o kolejnej próbie włamania się do bankomatu. Niewiele brakowało, by plan się powiódł, bo sprawcy byli dobrze przygotowaniu – mieli ze sobą profesjonalne zagłuszacze sieci. Nie wszystko jednak się w pełni udało.

Wysoka inflacja i trudna sytuacja finansowa Polaków sprawiają, że coraz częściej dochodzi do prób włamań do bankomatów. Policja donosi o takich zdarzeniach co kilka dni.

Teraz poinformowała o kolejnym takim incydencie. Kieleccy policjanci aresztowali trzech mężczyzn odpowiedzialnych za włamanie do jednego z bankomatów na terenie gminy Zagnańsk. Pod osłoną nocy sprawcy próbowali dostać się do pieniędzy, co ostatecznie im się nie udało i zostali zatrzymani na gorącym uczynku. Do aresztu trafiła trójka włamywaczy: 37, 31 i 19-latek.

Mieli zagłuszacze GPS i GSM

Być może plan sprawców powiódłby się, bo byli dobrze przygotowali, choć nie przewidzieli jednego. Policjanci już wcześniej otrzymali sygnał o przygotowaniach do włamania. Skierowany na poszukiwania patrol zauważył sprawców przy jednym z marketów na terenie gminy Zagnańsk. Mężczyźni za pomocą różnych narzędzi próbowali sforsować zabezpieczenia bankomatu, by dostać się do gotówki.

Mieli też dobry plan na wywiezienie kasetki bankomatu, gdyby nie udało się od razu wydobyć gotówki. W samochodzie przygotowanym do ucieczki znajdowało się urządzenie służące do zagłuszania sygnału sieci GSM i GPS. Dzięki temu wyrwanej kasetki z gotówką nie udałoby się namierzyć za pomocą urządzeń do monitoringu satelitarnego.

Widząc włamywaczy podczas prób sforsowania bankomatu, policjanci zdecydowali się na interwencję i zatrzymali ich na gorącym uczynku.

W wyniku działań 37-letni kielczanin oraz dwaj mieszkańcy województwa pomorskiego w wieku 31 i 19 lat trafili do policyjnych cel. Zostali doprowadzeni do prokuratury, gdzie usłyszeli m. in. zarzut usiłowania kradzieży z włamaniem, za co może im grozić do 10 lat pozbawienia wolności. Sąd zdecydował o zastosowaniu wobec podejrzanych tymczasowego aresztu na miesiąc.

Źródło zdjęć: Shutterstock

Źródło tekstu: Policja.pl / KWP w Kielcach