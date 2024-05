Zgarnij bon do Biedronki na 600 zł. Sprytni nie wydadzą ani grosza

Bank Citi Handlowy da ci całe 600 złotych do wydania w Biedronce. Oto co musisz zrobić.

Bank Citi Handlowy uruchomił promocję, która doda skrzydeł na zakupach. Do zgarnięcia jest całe 600 złotych do wydania w Biedronce i 400 punktów w programie Mastercard Bezcenne Chwile, które możesz wymienić między innymi na bilety do kina. Sercem promocji jest korzystna karta kredytowa City Simplicity.

Jak zgarnąć 600 złotych?

Wystarczy, że złożysz wniosek o kartę kredytową Citi Simplicity z RRSO 23,15 proc. Cały proces możesz przeprowadzić online, wypełniając formularz na stronie banku.



Gdy otrzymasz swoją nową kartę Citi Simplicity, potrzebna będzie jej aktywacja w serwisie bankowości mobilnej Citi Mobile. Potem wystarczy, że będziesz normalnie używać swojej nowej karty.

Jeśli w 1, 2, 3, 4, 5, i 6 miesiącu posiadania karty zapłacisz nią 5 razy na łączną sumę przynajmniej 100 zł, bank odda ci 100 zł w postaci e-kodu na zakupy w Biedronce. Łącznie możesz więc zgarnąć całe 600 złotych na zakupy.

To nie koniec korzyści – jest jeszcze program lojalnościowy Mastercard Bezcenne Chwile. Zapisz się do niego nie później niż w 6 miesiącu posiadania karty Citi Simplicity i otwórz konto osobiste CitiKonto nie później niż 31 października 2024 roku. Jeśli w 7, 8, 9, 10 i 11 miesiącu posiadania karty Citi Simplicity zarówno karta, jak i konto osobiste będą wciąż aktywne, na konto w programie Mastercard Bezcenne Chwile dostaniesz 800 punktów miesięcznie. Równowartość 800 punktów możesz wymienić między innymi na bilet do kina. 4 tysiące punktów można zaś zamienić na kupony zniżkowe (50 zł) do różnych sklepów lub na monety Allegro.

Karta Citi Simplicity. Co trzeba wiedzieć?

Karta Citi Simplicity będzie darmowa przez pierwsze 12 miesięcy od wydania karty. W kolejnych miesiącach, by za nią nie płacić, musisz wykonać transakcje o łącznej sumie tysiąca złotych miesięcznie. Jeśli tego nie zrobisz, karta będzie kosztowała 40 groszy dziennie.

Środki w ramach limitu na karcie możesz wydać bez odsetek, jeśli spłacisz zadłużenie w 56 dni. Ponadto Citi Simplicity pozwala łatwo rozłożyć zakupy powyżej 100 złotych nawet na 12 rat w aplikacji Citi Mobile lub bankowości internetowej Citibank Online. RRSO wynosi 20,15 procent i nie trzeba do tego żadnych dodatkowych formalności.

Dla karty Citi Simplicity dostępny jest Chargeback. Oznacza to, że jeśli zapłacisz kartą za usługę, która nie zostanie zrealizowana, to bank będzie się ubiegać o zwrot kosztów. Oczywiście możesz korzystać z Citi Simplicity w Google Pay i Apple Pay.

Pełny regulamin usług znajdziesz na stronie banku. Promocja trwa do 8 lipca 2024 lub do wyczerpania puli tysiąca umów.

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: własne

Źródło tekstu: własne, Citi Handlowy