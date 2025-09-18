PKO BP ostrzega. Brak dostępu do konta przez aż 13 godzin

Przerwa techniczna w PKO BP

W tym czasie n ie skorzystamy z serwisu internetowego i telefonicznego iPKO, oraz iPKO biznes . Nie ma więc mowy o załatwieniu czegoś przez stronę banku, ani zalogowanie się przez niego do ePUAP . Najmłodsi również nie będą zadowoleni, ponieważ nie zadziała ani serwis, ani aplikacja PKO Junior.

Poważne ograniczenia dotkną także aplikacji IKO. Tak naprawdę ta pozwoli tylko na dwie rzeczy: płacenie BLIK-iem i wypłacanie pieniędzy z bankomatów. Pozostałe opcje będą niedostępne. Usługa płatności Płacę z iPKO również nie będzie dostępna. Jak widać, prace będą dość złożone, ponieważ przewidziano na nie aż 13 godzin. Z tego też powodu nie da się ich załatwić jedynie w nocy, jak to zwykle ma miejsce.