ING odcina klientów od kart. Zapisz sobie tę datę
ING Bank Śląski poinformował o utrudnieniach w dostępnie do niektórych usług w najbliższy weekend (16-18 stycznia). Klienci muszą się na to przygotować.
ING Bank Śląski uprzedził swoich klientów o planowanych pracach serwisowych, które będą realizowane w najbliższy weekend. Te będą się w dwóch turach, w których nie będą działać różne usługi.
ING informuje o utrudnieniach
Pierwsza przerwa zaplanowana została w nocy z 16 na 17 stycznia w godzinach od 00:00 do 06:00. W tym czasie utrudnienia będą związane przede wszystkim z obsługą kart w Moim ING oraz ING Business. Bank informuje, że w tym czasie nie będzie można:
- aktywować kart, zmieniać limitów transakcyjnych, ubezpieczać kart i nadawać kodów PIN
- zamówić kart płatniczych
- przypisać kart do telefonu w aplikacji Moje ING Mobile
- dodać kart z poziomu portfeli zewnętrznych (Apple Pay, Garmin Pay i Google Pay)
- wykonać operacji na rachunku karty kredytowych
- nie będą działać pożyczki oraz procesy sprzedażowe rachunków bieżących i oszczędnościowych.
Dodatkowo mogą wystąpić problemy z realizacją transakcji w bankomatach, wpłatomatach, a także terminalach płatniczych. Utrudnione będą też płatności w Internecie z 3D Secure, czyli zatwierdzane w aplikacji lub kodem SMS.
Druga przerwa zaplanowana została w nocy z 17 na 18 stycznia w godzinach od 00:30 do 04:30. W tym czasie nie będzie dostępna opcja zlecenia oraz odbioru przez bank przelewu ekspresowego Express Elixir. Nie zadziałają też przelewy na telefon BLIK z lub do innego banku niż ING.