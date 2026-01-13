ING odcina klientów od kart. Zapisz sobie tę datę

ING Bank Śląski uprzedził swoich klientów o planowanych pracach serwisowych, które będą realizowane w najbliższy weekend. Te będą się w dwóch turach, w których nie będą działać różne usługi.

ING informuje o utrudnieniach

Pierwsza przerwa zaplanowana została w nocy z 16 na 17 stycznia w godzinach od 00:00 do 06:00. W tym czasie utrudnienia będą związane przede wszystkim z obsługą kart w Moim ING oraz ING Business. Bank informuje, że w tym czasie nie będzie można:

aktywować kart, zmieniać limitów transakcyjnych, ubezpieczać kart i nadawać kodów PIN

zamówić kart płatniczych

przypisać kart do telefonu w aplikacji Moje ING Mobile

dodać kart z poziomu portfeli zewnętrznych (Apple Pay, Garmin Pay i Google Pay)

wykonać operacji na rachunku karty kredytowych

nie będą działać pożyczki oraz procesy sprzedażowe rachunków bieżących i oszczędnościowych.

Dodatkowo mogą wystąpić problemy z realizacją transakcji w bankomatach, wpłatomatach, a także terminalach płatniczych. Utrudnione będą też płatności w Internecie z 3D Secure, czyli zatwierdzane w aplikacji lub kodem SMS.