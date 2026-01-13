Konta

ING odcina klientów od kart. Zapisz sobie tę datę

ING Bank Śląski poinformował o utrudnieniach w dostępnie do niektórych usług w najbliższy weekend (16-18 stycznia). Klienci muszą się na to przygotować.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 08:22
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
ING odcina klientów od kart. Zapisz sobie tę datę

ING Bank Śląski uprzedził swoich klientów o planowanych pracach serwisowych, które będą realizowane w najbliższy weekend. Te będą się w dwóch turach, w których nie będą działać różne usługi.

Dalsza część tekstu pod wideo

ING informuje o utrudnieniach

Pierwsza przerwa zaplanowana została w nocy z 16 na 17 stycznia w godzinach od 00:00 do 06:00. W tym czasie utrudnienia będą związane przede wszystkim z obsługą kart w Moim ING oraz ING Business. Bank informuje, że w tym czasie nie będzie można:

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Klucz zabezpieczający YUBICO YubiKey 5C
Klucz zabezpieczający YUBICO YubiKey 5C
-61.99 zł
319.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 258 zł
Klucz zabezpieczający YUBICO Security Key NFC
Klucz zabezpieczający YUBICO Security Key NFC
0 zł
159 zł - najniższa cena
Kup teraz 159 zł
Klucz zabezpieczający YUBICO YubiKey 5 NFC
Klucz zabezpieczający YUBICO YubiKey 5 NFC
0 zł
249 zł - najniższa cena
Kup teraz 249 zł
Advertisement
  • aktywować kart, zmieniać limitów transakcyjnych, ubezpieczać kart i nadawać kodów PIN
  • zamówić kart płatniczych
  • przypisać kart do telefonu w aplikacji Moje ING Mobile
  • dodać kart z poziomu portfeli zewnętrznych (Apple Pay, Garmin Pay i Google Pay)
  • wykonać operacji na rachunku karty kredytowych
  • nie będą działać pożyczki oraz procesy sprzedażowe rachunków bieżących i oszczędnościowych.

Dodatkowo mogą wystąpić problemy z realizacją transakcji w bankomatach, wpłatomatach, a także terminalach płatniczych. Utrudnione będą też płatności w Internecie z 3D Secure, czyli zatwierdzane w aplikacji lub kodem SMS.

Druga przerwa zaplanowana została w nocy z 17 na 18 stycznia w godzinach od 00:30 do 04:30. W tym czasie nie będzie dostępna opcja zlecenia oraz odbioru przez bank przelewu ekspresowego Express Elixir. Nie zadziałają też przelewy na telefon BLIK z lub do innego banku niż ING.

Image
telepolis
ING ing bank śląski ING Bank Śląski prace techniczne ING Bank Śląski przerwa ING Bank Śląski komunikat
Zródła zdjęć: OleksSH / Shutterstock.com
Źródła tekstu: ING