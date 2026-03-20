Fiskus zaciska pętlę. Będą ostrzejsze zasady dla Polaków

Ministerstwo Finansów pracuje nad zmianami w ustawach o CIT, PIT oraz ryczałcie - informuje Rzeczpospolita. To zaktualizowana wersja projektu, który po raz pierwszy został zaprezentowany we wrześniu 2025 roku. Dla Polaków oznacza to jeszcze ostrzejsze zasady, a dla fiskusa możliwość mocniejszego egzekwowania przepisów.

Dalsza część tekstu pod wideo

Fiskus dokręca śrubę ryczałtowcom

Przede wszystkim Ministerstwo Finansów chce uderzyć w ryczałtowców, którzy płacą podatek w wysokości zaledwie 8,5 proc. Według nowych przepisów, jeśli nie zatrudniają przynajmniej jednego pracownika na umowie o pracę przez okres całego roku, to zapłacą wyższe podatki. Od przychodów powyżej 100 tys. zł ryczałt wzrośnie niemal dwukrotnie, bo aż do 15 proc.

Podobne zasady czekają ryczałtowców, którzy wynajmują swój majątek (firmowy, jak i prywatny) podmiotom powiązanym. Jeszcze gorzej będą miały osoby, które wynajmują lub dzierżawią podmiotom powiązanym własność intelektualną (poza pracami chronionymi prawem autorskim). Oni od wszystkich przychodów zapłacą podwójną stawkę, czyli aż 17 proc.

Resort finansów stoi na stanowisku, że dzisiaj ryczałt jest wykorzystywany do optymalizacji podatkowych. Nowe przepisy mają to ukrócić.

Skarbówka uderza w informatyków

Fiskus chcesz też utrudnić życie informatykom, którzy korzystają z ulgi IP Box. Ta miała być skierowana do innowacyjnych przedsiębiorstw, które dzięki temu mogły płacić 5 proc. podatku od kwalifikowanych praw własności intelektualnej (np. patent) oraz autorskich prawo do programu komputerowego.

W praktyce ulga wykorzystywana jest przez informatyków do optymalizacji podatkowej, a tak przynajmniej uważa resort finansów. Dlatego też mają pojawić się dodatkowe wymagania - zatrudnienie przynajmniej 3 pracowników (w przeliczeniu na pełen etat) na okres co najmniej 300 dni w roku lub zleceniobiorców zarabiających określone kwoty. Bez tego ulga IP Box nie będzie przysługiwała.

Zmiany w uldze mieszkaniowej

Kolejna zmiana dotyczy ulgi mieszkaniowej. Dzisiaj przysługuje ona osobom, które pieniądze ze sprzedaży mieszkania lub domu w ciągu 5 lat od jego nabycia przeznaczają na własne cele mieszkaniowe. Aktualne przepisy pozwalają na skorzystanie z ulgi nawet w sytuacji, gdy mamy już inne lokum, a nowe zamierzamy najpierw wynajmować, a dopiero później w nim zamieszkać.

Z ulgi korzystały przede wszystkim osoby, które kupowały mieszkania w celach inwestycyjnych i w związku z tym ze zwolnienia z PIT korzystały kilkukrotnie. Ministerstwo Finansów chce to ukrócić. Według nowych przepisów ulga będzie przysługiwać tylko tym, którzy nie korzystali z niej w ciągu 3 ostatnich lat poprzedzających rok, w którym sprzedali nieruchomości.

Nie unikniesz podatku od sprzedaży auta

Poza tym Ministerstwo Finansów proponuje też zmiany, które uderzą w przedsiębiorców chcących sprzedaż firmowe auto. Teraz wystarczyło wycofać je jako środek trwały, przekazać w ramach darowizny bliskiemu członkowi rodziny, a następnie poczekać 6 miesięcy. To wystarczyło, aby nie płacić podatku dochodowego.

Nowe przepisy zakładają wydłużenie wspominanego okresu z 6 miesięcy aż do 3 lat. Dopiero po takim czasie auto wycofane jako środek trwały z firmy i darowany bliskiej osobie nie będzie podlegało pod podatek od dochodu.