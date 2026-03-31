Rewolucja w ZUS. Na to Polacy czekali

Pod koniec lutego ZUS informował o uruchomieniu nowej platformy eZUS. Dostęp do niej miał być udzielany płatnikom tzw. falami. Teraz Zakład Ubezpieczeń Społecznych przekazał, że już wszyscy przedsiębiorcy mogą korzystać z nowej wersji.

eZUS po nowemu

Każdy, kto w ostatnich latach korzystał z platformy eZUS, wie, jak fatalnie była ona zaprojektowana. Nawigacja, liczba zakładek i ogólny UX - pisząc kolokwialnie - leżał tam i kwiczał. Nawet znalezienie zwykłego dokumentu bywało irytujące. Na szczęście ktoś w końcu zdał sobie z tego sprawę. Platforma eZUS doczekała się nowej wersji.

Przede wszystkim nowe konto płatnika w eZUS ma być w końcu przejrzyste, intuicyjne i dostosowane do codziennych potrzeb przedsiębiorców. Jednym z przejawów tego jest nowy formularz wniosków, który krok po kroku ma prowadzić użytkowników, a na samym końcu jasno informować, czy dokument został złożony.

Nowa platforma ma też dawać przedsiębiorcom łatwiejszy dostęp do informacji. Chodzi między innymi o rozliczenia, złożone deklaracje, wiadomości otrzymywane od urzędu, ale też zwolnienia lekarskie pracowników. A to wszystko dostępne już z głównego menu, bez nadmiernego klikania, jak to miało miejsce do tej pory.