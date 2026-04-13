Nie zadziałają karty kredytowe. Bank wydał komunikat w tej sprawie

Santander Consumer Bank - przerwa w nocy 15 kwietnia

Jak widać, nie tylko klientów banku Paribas czekają problemy z kartami 15 kwietnia 2026. Santander Consumer Bank także ogłosił, na swojej stronie z komunikatami, że zaplanował przerwę w najbliższą środę. Będzie to jednak przerwa o połowę krótsza. W tym czasie, będą przeprowadzane prace związane z kartami kredytowymi. Wszyscy klienci banku, którzy mierzą się z płatnościami w godzinach nocnych, muszą liczyć się zatem z niedogodnościami, podczas przerwy i w razie potrzeby posłużyć się inną metodą płatności.

Dalsza część tekstu pod wideo

W nocy 15 kwietnia od godziny 00:00 do godziny 02:00 będziemy prowadzić prace techniczne, które dotyczą kart kredytowych. Mogą wystąpić ograniczenia w dostępie do wybranych usług. informuje bank.

Co zatem nie będzie działało? Santander Consumer Bank wyjaśnia, że w tym czasie możemy spodziewać się tymczasowego braku widoczności informacji o kartach kredytowych w aplikacji mobilnej i bankowości internetowej.

Bank jednocześnie uspokaja, że w razie potrzeby zastrzeżenia karty, będzie to jak najbardziej możliwe. Wystarczy, że zadzwonimy na podany w komunikacie numer (71 358 22 20). Najlepiej jednak nie planować żadnych płatności kartami kredytowymi w godzinach przeprowadzanych prac serwisowych. Dopiero po ich zakończeniu, wszystkie usługi wrócą do pełnej funkcjonalności. Bank, oczywiście, z góry przeprasza wszystkich klientów za ewentualne utrudnienia i dziękuje za wyrozumiałość.