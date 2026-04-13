Nie zadziałają karty kredytowe. Bank wydał komunikat w tej sprawie

Jak widać, w kwestiach przerw technicznych w bankach, warto mieć oczy szeroko otwarte nie tylko w weekendy, ale także na tygodniu. Santander Consumer Bank właśnie ogłosił, że we środę nastąpi przerwa techniczna, która spowoduje, że na dwie godziny przestaną działać karty kredytowe.

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 12:01
Santander Consumer Bank - przerwa w nocy 15 kwietnia

Jak widać, nie tylko klientów banku Paribas czekają problemy z kartami 15 kwietnia 2026. Santander Consumer Bank także ogłosił, na swojej stronie z komunikatami, że zaplanował przerwę w najbliższą środę. Będzie to jednak przerwa o połowę krótsza. W tym czasie, będą przeprowadzane prace związane z kartami kredytowymi. Wszyscy klienci banku, którzy mierzą się z płatnościami w godzinach nocnych, muszą liczyć się zatem z niedogodnościami, podczas przerwy i w razie potrzeby posłużyć się inną metodą płatności. 

W nocy 15 kwietnia od godziny 00:00 do godziny 02:00 będziemy prowadzić prace techniczne, które dotyczą kart kredytowych. Mogą wystąpić ograniczenia w dostępie do wybranych usług.

informuje bank.

Co zatem nie będzie działało? Santander Consumer Bank wyjaśnia, że w tym czasie możemy spodziewać się tymczasowego braku widoczności informacji o kartach kredytowych w aplikacji mobilnej i bankowości internetowej. 

Bank jednocześnie uspokaja, że w razie potrzeby zastrzeżenia karty, będzie to jak najbardziej możliwe. Wystarczy, że zadzwonimy na podany w komunikacie numer (71 358 22 20). Najlepiej jednak nie planować żadnych płatności kartami kredytowymi w godzinach przeprowadzanych prac serwisowych. Dopiero po ich zakończeniu, wszystkie usługi wrócą do pełnej funkcjonalności. Bank, oczywiście, z góry przeprasza wszystkich klientów za ewentualne utrudnienia i dziękuje za wyrozumiałość. 

Jednocześnie, przypomiamy, że bank ten, należący do Grupy Santander, nie zmienia się w Erste Bank, w przeciwieństwie do Santander Bank Polska

Źródła zdjęć: Robson90 / Shutterstock
Źródła tekstu: Santander Consumer Bank