Wielka awaria PayPala. Wstrzymano transakcje na 10 mld euro
Doszło do awarii PayPala. Banki zablokowały transakcje o wartości nawet 10 mld euro.
W minionym tygodniu niemieckie banki zablokowały transakcje za pomocą PayPala o wartości około 10 mld euro. Było to spowodowane awarią systemu płatności, w ramach której nie działał mechanizm zapobiegania wyłudzeniom pieniędzy — informuje cashless.pl.
Problem został zauważony przez same banki, do których zaczęły masowo spływać podejrzane polecenia zapłaty. Chodzi o sytuacje, w których PayPal chce pobrać pieniądze z konta w momencie dokonywania płatności za zakupy, np. internetowe. Z doniesień wynika, że zawiódł mechanizm zapobiegający wyłudzeniom pieniędzy.
PayPal przyznał, że doszło do awarii i rozpoczął prace naprawcze. Oznacza to, że niektórzy sprzedawcy nie otrzymali pieniędzy za przedmioty oraz usługi zakupione przez klientów. PayPal odpowiada za prawie 30 proc. transakcji internetowych w Niemczech. W związku z awarią tamtejsze media zwróciły uwagę na uzależnienie obywateli o amerykańskich rozwiązań technologicznych.