Wielka awaria PayPala. Wstrzymano transakcje na 10 mld euro

W minionym tygodniu niemieckie banki zablokowały transakcje za pomocą PayPala o wartości około 10 mld euro. Było to spowodowane awarią systemu płatności, w ramach której nie działał mechanizm zapobiegania wyłudzeniom pieniędzy — informuje cashless.pl.

Wielka awaria PayPala

Problem został zauważony przez same banki, do których zaczęły masowo spływać podejrzane polecenia zapłaty. Chodzi o sytuacje, w których PayPal chce pobrać pieniądze z konta w momencie dokonywania płatności za zakupy, np. internetowe. Z doniesień wynika, że zawiódł mechanizm zapobiegający wyłudzeniom pieniędzy.