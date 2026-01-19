Autopay zaskakuje kierowców. Za winietę zapłacisz kryptowalutą

USDC to token będący pieniądzem elektronicznym, którego wartość oparta jest o dolara amerykańskiego. W przeciwieństwie do wielu innych aktywów cyfrowych nie podlega on gwałtownym wahaniom kursu, dlatego coraz częściej wykorzystywany jest do płatności online. Portfel na blockchainie można porównać do cyfrowego rachunku w telefonie – użytkownik przechowuje w nim środki i sam decyduje, kiedy i komu je wysyła.

W jaki sposób realizowany jest zakup winiety cyfrowej?

Podczas nabywania e-winiety w Autopay użytkownik wybiera opcję zapłaty w USDC. Następnie wyświetlana jest kwota zakupu i możliwość wyboru odpowiedniej sieci blockchain – Solana, Optimism albo Arbitrum One. W kolejnym kroku wystarczy potwierdzić transakcję w swoim własnym portfelu kryptowalutowym – np. skanując telefonem kod QR i akceptując – dokładnie tak, jak przy wysyłaniu środków znajomemu.

Następnie system rozpoznaje, że odpowiednia kwota została przesłana i dotarła do sprzedawcy – na tej podstawie potwierdza zakup e-winiety, która zostaje udostępniona użytkownikowi. Dzięki zastosowaniu technologii blockchain płatność odbywa się w zdecentralizowanej formule P2P. Pozwala to na bezpieczną realizację transferu bezpośrednio między kupującym i sprzedawcą, bez konieczności przechowywania środków przez zewnętrznych dostawców.

Stablecoiny przestają być technologiczną ciekawostką, a coraz częściej stają się realnym sposobem rozliczeń w Internecie. Na świecie korzystają z nich już miliony osób, dlatego dostarczamy taką formę rozliczenia w praktycznych, codziennych scenariuszach – takich jak zakup e-winiety – mówi Miłosz Miśkiewicz, Product Director w Autopay.