Unia porządkuje smartfony. Szykuje się przełom w płatnościach

Apple zapewni zewnętrznym dostawcom dostęp do płatności zbliżeniowych w swoich urządzeniach przenośnych – podała Margrethe Vestager, Europejska Komisarz ds. Konkurencji. Co prawda Apple nie zmienił jeszcze swoich praktyk biznesowych, aby zapewnić zgodność z unijnymi wymogami, ma się to jednak zmienić już wkrótce.

Apple znalazło się na celowniku unijnych komisarzy po wejściu w życie aktu o rynkach cyfrowych (Digital Markets Act, DMA), który nakłada na firmy Big Tech swobodę w dostępie do usług i wymóg zapewnienia użytkownikom większego wyboru.

W sprawie amerykańskiego giganta toczą się trzy postępowania pod zarzutem stosowania monopolistycznych praktyk niezgodnych z wymogami DMA. Jedno z nich dotyczy App Store. Zdaniem Komisji Europejskiej zasady panujące w sklepie Apple naruszają akt o rynkach cyfrowych, uniemożliwiając twórcom aplikacji kierowanie użytkowników do alternatywnych kanałów ofert i treści.

Zarzuty dotyczą także metod płatności za usługi w App Store oraz płatności zbliżeniowych przez NFC za pomocą iPhone’ów. Komisja Europejska stwierdziła, że ​​Apple nadużywa swojej dominującej pozycji na rynku, odmawiając w systemie iOS dostępu do płatności NFC konkurującym twórcom portfeli mobilnych, zastrzegając jednocześnie taki dostęp wyłącznie dla Apple Pay. Mimo wszczęcia postępowań przeciwko Apple amerykański gigant nie zmienił jeszcze swojej polityki.

It is safe and convenient to pay with your phone. @Apple has committed to allow rivals to access the 'tap and go’ technology of iPhones. Today’s decision makes Apple’ commitments binding. It opens up competition in this crucial sector.https://t.co/oyidbOOXeW