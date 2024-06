Apple za nic ma Unię Europejską. Może zapłacić kolejną karę

Apple wprowadził sporo zmian do działania iPhone'ów i App Store, by zapewnić zgodność z nowymi przepisami Unii Europejskiej. Nie oznacza to jednak, że spełnia wszystkie wymagania. Prawdopodobnie zapłaci za to wysoką karę.

Unia Europejska planuje ukarać Apple grzywną za nieprzestrzeganie zapisów DMA, czyli ustawy o rynkach cyfrowych. W najbliższych tygodniach dowiemy się, jak wysoka będzie to kara i poznamy szczegóły kontroli. Trzeba jednak zaznaczyć, że są to doniesienia z nieoficjalnych źródeł. Financial Times powołuje się na trzy osoby związane z Komisją Europejską.

Apple bawi się w berka z UE

Apple zapowiedział w styczniu zmiany, które mają zapewnić jego produktom zgodność z DMA. Dzięki temu wiosną 2024 roku dostaliśmy między innymi możliwość instalowania aplikacji spoza App Store, a prowizje pobierane od zakupów w sklepie zostały zredukowane. To jednak za mało. Apple wciąż nie wypełnia wszystkich wymagań ustawy.

Komisja Europejska zwróciła uwagę, że Apple nadal nie umożliwia twórcom aplikacji swobodnego działania na iOS. Konkretnie nie pozwala przekierować użytkownika z aplikacji do oferty dostępnej poza App Store bez nakładania opłat na deweloperów. Grzywna może wynieść nawet 5 proc. średniego dziennego obrotu Apple na całym świecie. Aktualnie ta kwota sięga miliarda dolarów, więc Apple może zapłacić nawet 50 milionów USD.

Apple wciąż ma szansę uniknąć kary. Musi tylko odpowiednio szybko dostosować się do wymogów Komisji Europejskiej. Jednak trudno powiedzieć, czy to zrobi. Z jednej strony firma zapewnia, że współpracuje z Komisją Europejską na wielu poziomach, z drugiej… robi tylko niezbędne minimum. Widać grzywny są mniej dotkliwe od potencjalnych strat, jakie może przynieść zmiana struktury prowizji w App Store.

