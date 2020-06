Nationale-Nederlanden: zdalne potwierdzanie tożsamości za pomocą mojeID

Klienci Nationale-Nederlanden mogą już korzystać z usługi mojeID. Zdalna weryfikacja tożsamości z wykorzystaniem usługi zarządzanej przez KIR sprawia, że dostęp do kont użytkowników systemu n-serwis i korzystanie z nich są bardziej bezpieczne.

W Nationale-Nederlanden klienci mogą weryfikować swoją tożsamość w usłudze n-serwis, wykorzystując mojeID, zarówno przy rejestracji, jak i w przypadku konieczności odzyskania dostępu do konta.

Tożsamość użytkownika będzie potwierdzana przez tzw. dostawcę tożsamości, czyli zaufany podmiot, który wcześniej zweryfikował dane klienta, np. bank prowadzący jego rachunek.

mojeID to bezpieczne narzędzie służące do potwierdzania tożsamości online w usługach komercyjnych i publicznych. Umożliwia realizację wszelkich formalności, które dotychczas wymagały osobistego potwierdzania danych w punkcie obsługi czy umawiania się z kurierem.

Usługa pozwala zalogować się do portalu dostawcy usługi lub urzędu w sposób, który jednoznacznie potwierdza tożsamość danej osoby. mojeID to ogromne ułatwienie w procesie przenoszenia usług do świata cyfrowego.

Usługa mojeID została uruchomiona w czerwcu 2019 r.

Źródło zdjęć: KIR

Źródło tekstu: KIR