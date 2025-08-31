Jedno klinięcie sprawiło, że poszedł nieautoryzowany przelew

Takie potwierdzenie sprzedaży jest fałszywe

20-latka wystawiła na sprzedaż przedmiot na jednym z popularnych serwisów sprzedażowych. Dość szybko od wystawienia ogłoszenia, skontaktowała się z nią osoba zainteresowana zakupem. Podająca się za kupującego wysłała link do rzekomego "potwierdzenia sprzedaży". Młoda kobieta zaufała w wiarygodność transakcji i kliknęła w odnośnik. Została przekierowana na stronę imitującą stronę banku i wykonała wszystkie czynności, jakie były wymagane. Niestety, w efekcie tego działania, doszło do dokonania nieautoryzowanego przelewu na kwotę 9770 złotych na szkodę 20-latki.

Jak się nie dać oszukać?

Policja apeluje:

Nie klikaj w linki przesłane przez osoby, których nie znasz. Portale aukcyjne i banki nie wysyłają dodatkowych linków do "potwierdzenia" sprzedaży, ani do płatności.

Zawsze też powinniśmy sprawdzać strony internetowe, do których jesteśmy przekierowywani. Fałszywe witryny często różnią się w adresie jedną literą, albo znakiem specjalnym, od tej oryginalnej.