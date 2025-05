Dowody Polaków do wglądu. Rząd przyjął projekt ustawy

Dowody do wglądu banków

Według projektu banki oraz wybrane instytucje będą miały możliwość sprawdzenia oryginalnego zdjęcia z dowodu osobistego. Będzie to weryfikacja dwuetapowa. Najpierw bank sprawdzi dane. Jeśli te będą się zgadzać, to dopiero wtedy będzie mógł poprosić również o zdjęcie z dowodu, aby sprawdzić, czy dokumentem posługuje się jego prawdziwy właściciel. Jeśli już na etapie danych weryfikacja będzie negatywna, to wgląd do zdjęcia nie będzie potrzebny.