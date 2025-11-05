Minister ujawnia. W tle atak na BLIKA
Minister Cyfryzacji Krzysztof Gawkowski odniósł się do ostatnich ataków na system płatności BLIK. Chociaż zapewnia, że Polska jest bezpieczna, to nie wyklucza, że sytuacja może się powtórzyć.
Krzysztof Gawkowski, minister cyfryzacji, pojawił się w programie Gość Wydarzeń w Polsacie. W trakcie rozmowy padły pytania o ostatnie ataki na system płatności BLIK oraz cyberbezpieczeństwo Polski. Minister uspokaja, ale jednocześnie przestrzega, że sytuacja może się powtórzyć.
Atak na BLIKA
Krzysztof Gawkowski przyznał, że Polska jest aktualnie jednym z najczęściej atakowany krajów w Unii Europejskiej. Każdego miesiąca musimy odpierać około 50 tys. ataków. W całym zeszłym roku było 600 tys. zgłoszeń. Aż 99 proc. z nich udaje się odeprzeć, co potwierdza, że jesteśmy bezpieczni. Jednocześnie ten 1 proc. się udaje, więc nie można wykluczyć, że sytuacja się powtórzy.
Odpieramy 99 proc. aktów, ale ten 1 proc. może się udać [...] Polska jest dziś najbardziej atakowanym krajem w UE. Mamy setki, a nawet tysiące takich ataków dziennie. W ciągu ostatniego miesiąca było ich 50 tys. W zeszłym roku było 600 tys. takich zgłoszeń.
Wiadomo, że na BLIKA przeprowadzono atak typu DDoS. Polega on na wysyłaniu tysięcy, a nawet milionów zapytań za pomocą botów i urządzeń typu zombie, aby obciążyć serwery i utrudnić ich działanie.
Gawkowski przyznał też, że Polska ma możliwości, aby odpowiedzieć na takie ataki, ale nie o wszystkim może otwarcie mówić. Zdaniem ministra znajdujemy się w pierwszej piątce najlepszych służb ds. cyberbezpieczeństwa na świecie.