Minister ujawnia. W tle atak na BLIKA

Krzysztof Gawkowski, minister cyfryzacji, pojawił się w programie Gość Wydarzeń w Polsacie. W trakcie rozmowy padły pytania o ostatnie ataki na system płatności BLIK oraz cyberbezpieczeństwo Polski. Minister uspokaja, ale jednocześnie przestrzega, że sytuacja może się powtórzyć.

Atak na BLIKA

Krzysztof Gawkowski przyznał, że Polska jest aktualnie jednym z najczęściej atakowany krajów w Unii Europejskiej. Każdego miesiąca musimy odpierać około 50 tys. ataków. W całym zeszłym roku było 600 tys. zgłoszeń. Aż 99 proc. z nich udaje się odeprzeć, co potwierdza, że jesteśmy bezpieczni. Jednocześnie ten 1 proc. się udaje, więc nie można wykluczyć, że sytuacja się powtórzy.

Odpieramy 99 proc. aktów, ale ten 1 proc. może się udać [...] Polska jest dziś najbardziej atakowanym krajem w UE. Mamy setki, a nawet tysiące takich ataków dziennie. W ciągu ostatniego miesiąca było ich 50 tys. W zeszłym roku było 600 tys. takich zgłoszeń. powiedział szef resortu cyfryzacji.

Wiadomo, że na BLIKA przeprowadzono atak typu DDoS. Polega on na wysyłaniu tysięcy, a nawet milionów zapytań za pomocą botów i urządzeń typu zombie, aby obciążyć serwery i utrudnić ich działanie.