Bezpieczeństwo

Minister ujawnia. W tle atak na BLIKA

Minister Cyfryzacji Krzysztof Gawkowski odniósł się do ostatnich ataków na system płatności BLIK. Chociaż zapewnia, że Polska jest bezpieczna, to nie wyklucza, że sytuacja może się powtórzyć.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 10:16
5
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Minister ujawnia. W tle atak na BLIKA

Krzysztof Gawkowski, minister cyfryzacji, pojawił się w programie Gość Wydarzeń w Polsacie. W trakcie rozmowy padły pytania o ostatnie ataki na system płatności BLIK oraz cyberbezpieczeństwo Polski. Minister uspokaja, ale jednocześnie przestrzega, że sytuacja może się powtórzyć.

Dalsza część tekstu pod wideo

Atak na BLIKA

Krzysztof Gawkowski przyznał, że Polska jest aktualnie jednym z najczęściej atakowany krajów w Unii Europejskiej. Każdego miesiąca musimy odpierać około 50 tys. ataków. W całym zeszłym roku było 600 tys. zgłoszeń. Aż 99 proc. z nich udaje się odeprzeć, co potwierdza, że jesteśmy bezpieczni. Jednocześnie ten 1 proc. się udaje, więc nie można wykluczyć, że sytuacja się powtórzy.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Antywirus ESET Home Security Essential 5 URZĄDZEŃ 3 LATA Kod aktywacyjny (Przedłużenie licencji)
Antywirus ESET Home Security Essential 5 URZĄDZEŃ 3 LATA Kod aktywacyjny (Przedłużenie licencji)
0 zł
799.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 799.99 zł
Antywirus NORTON 360 Standard 10GB 1 URZĄDZENIE 1 ROK Kod aktywacyjny
Antywirus NORTON 360 Standard 10GB 1 URZĄDZENIE 1 ROK Kod aktywacyjny
0 zł
69 zł - najniższa cena
Kup teraz 69 zł
Antywirus NORTON 360 Deluxe 25GB 3 URZĄDZENIA 1 ROK Kod aktywacyjny
Antywirus NORTON 360 Deluxe 25GB 3 URZĄDZENIA 1 ROK Kod aktywacyjny
0 zł
59.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 59.99 zł
Advertisement

Odpieramy 99 proc. aktów, ale ten 1 proc. może się udać  [...] Polska jest dziś najbardziej atakowanym krajem w UE. Mamy setki, a nawet tysiące takich ataków dziennie. W ciągu ostatniego miesiąca było ich 50 tys. W zeszłym roku było 600 tys. takich zgłoszeń.

powiedział szef resortu cyfryzacji.

Wiadomo, że na BLIKA przeprowadzono atak typu DDoS. Polega on na wysyłaniu tysięcy, a nawet milionów zapytań za pomocą botów i urządzeń typu zombie, aby obciążyć serwery i utrudnić ich działanie.

Gawkowski przyznał też, że Polska ma możliwości, aby odpowiedzieć na takie ataki, ale nie o wszystkim może otwarcie mówić. Zdaniem ministra znajdujemy się w pierwszej piątce najlepszych służb ds. cyberbezpieczeństwa na świecie.

Image
telepolis
BLIK cyberbezpieczeństwo cyberbezpieczeństwo dzieci Krzysztof Gawkowski Ministerstwo Cyfryzaji atak na BLIK
Zródła zdjęć: Przemysław Banasiak / Telepolis.pl
Źródła tekstu: Polsat