Millenium prezentuje nową aplikację goodie i promocję na konta dla dzieci

W Google Play znajdziecie już nową wersję aplikacji zakupowej Goodie. Planowanie zakupów i przeglądanie gazetek jest z nią bardziej intuicyjne. Ponadto Bank Millenium przygotował promocję dla zakładających konta dla dzieci. Można zyskać 60 zł na eKarcie goodie.

Nowe goodie dopasuje się do ciebie

Aplikacja goodie w nowej odsłonie to wygodne narzędzie ułatwiające zakupy. Można w niej przeglądać gazetki promocyjne, zapisać karty lojalnościowe i wyszukiwać najlepsze zniżki na interesujące nas produkty. Wisienką na torcie są plany wielu centrów handlowych z polskich miast.

Do tego goodie pozwala brać udział w programie cashback. Robiąc zakupy w sklepach internetowych partnerów, można odzyskać kilka lub kilkanaście procent wydanej kwoty.

Najważniejszą nowością jest automatyczna personalizacja aplikacji na podstawie preferencji klienta i jego ulubionych marek. Wojciech Grudzień, prezes Millennium Goodie tak opisał nową wersję goodie:

Nowe goodie dopasowuje się do użytkownika, pokazując najlepsze dla niego okazje zakupowe, promocje ulubionych marek i dostosowując prezentowanie poszczególnych sekcji i opcji do tego, w jaki sposób i jak często dana osoba z nich korzysta. […] W codziennym życiu chętnie kierujemy się rekomendacjami innych. Kierując się tą zasadą, oddajemy głos użytkownikom aplikacji – mogą polubić okazje, a na podstawie ich rekomendacji utworzą się rankingi, dzięki którym społeczność użytkowników goodie łatwo dowie się o polecanych przez innych promocjach.

Dotychczasowe funkcje goodie zostały podzielone na trzy karty widoczne na dole ekranu po otwarciu aplikacji. Użytkownicy zainteresowani gazetkami promocyjnymi i zniżkami w części „Odkrywaj” znajdą wszystkie najnowsze oferty, które można wygodnie sortować, filtrować po kategoriach czy np. zobaczyć nowości z ostatnich 24 godzin. W zakładce „Twoje goodie” użytkownik zobaczy opcje, z których najczęściej korzysta – ulubione funkcje zostały zebrane w jednym miejscu, aby zapewnić wygodę korzystania z aplikacji. W zakładce „Profil” użytkownik znajdzie swoje ulubione marki, polubione okazje, może też dodawać i edytować swoje dane i błyskawicznie wysłać wiadomość do goodie. Można też łatwo zmienić kolejność prezentowanych sekcji.

60 zł za konto dla dziecka

To nie koniec atrakcji, jakie przygotowała dla nas Grupa Millenium na wakacje. Lato to dobry moment, by założyć dziecku jego pierwsze konto w banku. Jeśli wybierzesz Konto 360° Junior, możesz zyskać 60 zł na eKarcie goodie.

Aby skorzystać z promocji i zyskać 60 zł, należy założyć swojemu dziecku Konto 360° Junior w serwisie internetowym Millenet i złożyć wniosek w programie Dobry Start 300+ w Millenecie do 31 sierpnia 2020 r. Gdy dziecko ma powyżej 13 lat, trzeba wykonać min. 1 płatność kartą do Konta 360° Junior (można zbliżeniowo telefonem) lub BLIKIEM do 30 września 2020 r. Promocja trwa do 31.08.2020 r. lub do wyczerpania limitu kont objętych promocją.

Wnioskowanie w programie 300+ jest w Banku Millennium bardzo proste. Wniosek wraz z załącznikami bank przekaże do właściwego urzędu, a klient otrzyma potwierdzenie jego złożenia (Urzędowe Poświadczenie Odbioru) e-mailem.

Źródło zdjęć: Bank Millenium

Źródło tekstu: Bank Millenium