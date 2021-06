Xiaomi Poco X3 Pro – najlepszy smartfon do 1000 zł stał się jeszcze lepszy

Xiaomi Poco X3 Pro to ulepszona wersja jednego z najlepszych smartfonów do 1000 zł. Czy smartfon rzeczywiście okaże się lepszy od poprzednika?

Xiaomi Poco X3 NFC okrzyknęliśmy pół roku temu najlepszym smartfonem do 1000 zł. Teraz do sprzedaży trafił jego następca w postaci Xiaomi Poco X3 Pro. Choć z wyglądu niewiele zmieniło się względem poprzednika, w środku czeka na nas wiele usprawnień, takich jak procesor Qualcomm Snapdragon 860 czy też szybsza pamięć UFS 3.1.

Co ciekawe, w przypadku kilku parametrów widzimy z kolei krok wstecz – szczególnie w przypadku aparatu, który teraz ma rozdzielczość 48 MP. Czy bilans tych zmian wychodzi na plus i Poco X3 Pro nadal jest najlepszym wyborem w swojej kategorii cenowej?

Obudowa szkło Gorilla Glass 6 (przód)

plastik (tył i boki) Ekran IPS, 1080 x 2400, 6,67 cala

zaokrąglone rogi, czarna ramka

odświeżanie 120 Hz SoC Qualcomm Snapdragon 860 (1x Kryo 485 Gold 2,96 GHz, 3x Kryo 485 Gold 2,42 GHz, 4x Kryo 485 Silver 1,78 GHz, litografia 7 nm)

Adreno 640 Pamięć 6/8 GB RAM

128/256 GB UFS 3.1 Akumulator 5160 mAh

ładowanie 33 W Łączność sanki na dwie karty nanoSIM

dwuzakresowe Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac

Bluetooth 5.2, USB-C

NFC, port podczerwieni



Co w zestawie?

Pudełko z wyglądu doczekało się chyba większych zmian niż sam smartfon – a biorąc pod uwagę, że ograniczają się one innego ułożenia logotypów, o czymś to świadczy. Jeśli chodzi o zawartość, tutaj również można doszukać się pewnej drobnej, choć bardzo istotnej różnicy: ładowarkę 33 W zastąpiono słabszym adapterem 18 W. Oprócz tego w pudełku znajdziemy komplet dokumentacji, kluczyk do tacki SIM, przewód USB-C oraz silikonowe etui.

