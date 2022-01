Teufel CINEBAR 11 MK2: soundbar 2.1 z mocnym basem nie tylko do kina (test)

Producenci umieszczają w telewizorach coraz lepsze głośniki, jednak dobry soundbar z subwooferem zapewni o wiele większe doznania dźwiękowe. Teufel CINEBAR 11 MK2 to sprzęt, który sprawdzi się nie tylko jako solidny element kina domowego, ale również dostarczy sporo satysfakcji w grach i podczas słuchania muzyki.

Teufel CINEBAR 11 MK2 20 to nowsza, zaprezentowana w 2021 roku wersja popularnego soundbara niemieckiej marki – modelu CINEBAR 11 (2020). Nowa odsłona zapewnia możliwość rozbudowy o głośniki EFFEKT, oferuje też większą moc 150 W zamiast 60 W, wprowadza wirtualny dźwięki surround Dynamore, otrzymała też nowe przetworniki i Bluetooth 5.0 z aptX (zamiast Bluetooth 4.2), do tego panel dotykowy oraz nowy subwoofer. Odświeżony CINEBAR 11 wyposażony został również w port HDMI w wersji 2.0 z HDCP 2.2 i obsługą HDR.

Użytkownicy, którzy zetknęli się ze starszym modelem, tym razem będą mieli do czynienia z całkiem innym urządzeniem. Cena nowego zestawu Teufel CINEBAR 11 MK2 w konfiguracji 2.1 wynosi 1799 zł.

Teufel CINEBAR 11 MK2 – dane techniczne

Wymiary soundbara 94,80 x 6 x 8,30 cm, masa 1,81 kg

Złącza: HDMI TV 3D ARC CEC‌, HDMI IN, AUX IN jack 3,5 mm, cyfrowe wejście optyczne

Łączność Bluetooth 5.0

Dwa tweetery 20 mm, sześć przetworników średniotonowych 44 mm, pasmo przenoszenia 33 – 20 000 Hz

Dźwięk DTS, Dolby Digital, Dolby Pro Logic II, efekt przestrzenny Dynamore

Surround 2.1 lub 4.1 po dodaniu głośników EFFEKT

Całkowita moc wyjściowa (RMS) 150 W

Subwoofer T6 o wymiarach 12 x 42 x 42 cm, masa 7,66 kg

Najniższa częstotliwość (-6 dB) 31 Hz, zakres 31 - 200 Hz

Maksymalny poziom ciśnienia akustycznego 96 dB/1m

Konstrukcja i instalacja

Teufel CINEBAR 11 MK2 20 składa się z dwóch części. Główny element to „grająca belka” – soundbar, któremu towarzyszy dodatkowy subwoofer. Do wyboru są dwie wersje kolorystyczne całego zestawu – czarna i biała. Do nas trafiła ta druga. Całość uzupełnia pilot oraz kable zasilające do belki i subwoofera. Nie ma za to kabla łączącego dwa moduły, bo nie jest w ogóle potrzebny.

Sounbar ma szerokość 95 cm od frontu, z tyłu jego obudowa lekko się zwęża. Takie wymiary powinny pasować do standardowych telewizorów 55 cali lub większych. W testowanej konfiguracji z telewizorem 55 cali soundbar idealnie wpasował się między nóżki odbiornika, co pozwoliło go wsunąć bliżej ekranu. Dzięki temu nie zajmuje zbędnego miejsca na szafce.

Na tym jednak nie koniec – z tyłu belki znajdują się dwa otwory pozwalające zamontować soundbar na ścianie. W zestawie nie ma jednak niezbędnych do tego akcesoriów, choć instalacja nie jest też zbyt trudna – potrzebne są dwa kołki rozporowe i dwa wkręty.

Obudowa soundbara wykonana jest z płyty drewnianej, a front osłania metalowa maskownica – to rozwiązanie estetyczne, a zarazem praktyczne, bo łatwiej całość utrzymać w czystości. Pośrodku przedniej części znajduje się ukryty pod siatką wyświetlacz, dyskretnie pokazujący status pracy zestawu (z regulacją jasności), zaś po bokach ukrytych jest osiem, symetrycznie rozdzielonych głośników z ośmioma końcówkami mocy – dwa 20-milimetrowe wysokotonowe oraz sześć głośników średniotonowych 44 mm.

Na górze obudowy umieszczony jest panel dotykowy z pięcioma przyciskami sterowania.

Z tyłu obudowy znajdziemy dwie wnęki na port. Z jednej z nich znajduje się złącze zasilania i wejście optyczne. W drugiej mamy dwa porty HDMI opisane jako HDMI TV i HDMI IN, a także złącza AUX IN dla analogowego urządzenia źródłowego audio oraz serwisowy port USB. Zestaw pozwala także na połączenie Bluetooth 5.0.

Złącze HDMI TV to główne przyłącze do telewizora wyposażone w gniazdo HDMI ARC, natomiast do HDMI IN można podpiąć inne urządzenie: na przykład odbiornik satelitarny, odtwarzacz Blu-Ray czy konsolę do gier. Tego typu sprzętu nie trzeba dodatkowo podłączać do telewizora, ponieważ sygnał wideo (4K,HDR, Dolby Vision) jest przenoszony przelotowo i przekazywany za pośrednictwem HDMI TV do telewizora.

Telewizory bez HDMI można też podłączyć do wejścia AUX IN lub cyfrowego OPT IN.

Subwoofer T6

Drugi, ważny element zestawu Teufel CINEBAR 11 to subwoofer T6. To dość nietypowa konstrukcja – przede wszystkim dlatego, że ma szerokość 12 cm przy wysokości i głębokości 42 cm. Jest więc dość płaski, co z jednej strony od razu wzbudza pytanie o głębie przetwarzanych przez ten element tonów niskich, ale z drugiej daje duże możliwości ustawienia. Ponieważ listwa soundbara łączy się z subwooferem za pomocą Bluetooth, ten drugi element można ustawić z dala od telewizora i do tego obudowę można położyć na płasko. Czyli nie tylko obok kanapy czy fotela, ale także pod nimi. W takiej pozycji trzeba zamocować gumowe tłumiki rezonansu na tej części, gdzie znajduje się głośnik, tak by ustawić go dołem do podłogi. Płaskie ułożenie pod kanapą pozwala na oszczędność miejsca w salonie, w którym dzięki temu nie będzie nam przeszkadzał klocek-zawalidroga.

Obudowa subwoofera T6 wykonana jest z płyty MDF, sprawia wrażenie masywnej, choć nie jest przecież ciężka, a wzmocniona konstrukcja redukuje zakłócenia czy niepożądane drgania. Głośnik niskotonowy o długim skoku membrany wyciska basy do 31 Hz, więc smakosze niskich tonów nie będą narzekać.

Po pierwszym połączeniu soundbara subwoofer sparuje się automatycznie, można też to zainicjować, naciskając przycisk na tylnym panelu i odpowiednią opcję w menu soundbara. Z tyłu subwoofera znajduje się także dodatkowe pokrętło basów w zakresie -10 dB do +10 dB.. Jest też przełącznik pozwalający zoptymalizować brzmienie subwoofera w zależności od ustawienia - wolnostojący, w rogu pomieszczenia i na płasko.

Zestaw Teufel CINEBAR 11 może być rozbudowany o tylne głośniki EFFEKT, dzięki czemu całość stworzy układ 4.1. Głośniki trzeba jednak dokupić niezależnie, inwestując w to niewiele mniej, niż kosztuje główny zestaw. Wszystko razem można kupić od razu za 3149 zł.

Zarówno belka, jak i subwoofer, robią bardzo dobre wrażenie jakością wykonania i wyglądem – Teufel CINEBAR 11 MK2 prezentuje się jak sprzęt najwyższej klasy i będzie dobrze się komponował w salonie o nowoczesnym wystroju, choć stylizowany logotyp marki Teufel dodaje też odrobinę klimatu retro.

Obsługa i współpraca za urządzeniami

Po rozstawieniu całości i podłączeniu kabli we właściwy sposób zestaw będzie gotowy do działania już po kilku minutach. Teufel CINEBAR 11 aktywuje się automatycznie, gdy włączony zostanie telewizor, wzbudzany jest też subwoofer. Po 20 minutach, gdy nie jest odbierany sygnał audio, całość przechodzi w tryb uśpienia, co bywa nieco uciążliwe – wystarczy na przykład zrobić sobie przerwę w oglądaniu seriali na Netfliksie, a „nagle” zestaw przestaje grać. Niestety, wtedy już się samoczynnie nie wzbudza, nawet gdy z telewizora nadawany jest sygnał audio – a przynajmniej taki miałem problem podczas testów. Na szczęście czas przejścia w tryb czuwania można wydłużyć, maksymalnie do 60 minut.

