Samsung Note10 Lite - zachwycający smartfon z jednym poważnym „ale”

Jednorazowy eksperyment czy początek nowej drogi? Takie pytanie nasuwa się na myśl o Samsungu Galaxy Note10 Lite, który trafił właśnie w moje ręce. Co tak naprawdę oznacza „Lite” w nazwie urządzenia i jak Samsung z rysikiem wypadł w testach? Czy szykuje się nam nowy hit sprzedaży, czy może „magiczny” S Pen to tylko zbędny dodatek? Odpowiedzi na te pytania znajdziecie w przygotowanej recenzji, do lektury której serdecznie zapraszam.