PlayStation 5 na dopalaczach. WD Black SN850 – test

Porządny nośnik półprzewodnikowy to łatwy i tani sposób na odmłodzenie dowolnego komputera. Jednak SSD można zamontować również w konsoli. Dzisiaj sprawdzamy jeden z częściej polecanych modeli, czyli WD Black SN850.

Sony w najnowszej generacji swoich konsol zrobiło spory ukłon w kierunku użytkowników. Mowa oczywiście o możliwości samodzielnego ulepszenia PlayStation 5, czyli zwiększenia dostępnej przestrzeni dyskowej. Wszystko za sprawą slotu na nośniki półprzewodnikowe. Co ciekawe można korzystać z rozwiązań od firm trzecich - Japończycy nie sprzedają "specjalnych", brandowanych i drogich SSD.

WD Black SN850 to SSD zarówno dla PC, jak i konsol

Cała operacja jest prosta, szybka i nie wymaga większej wiedzy. Ot po prostu odkręcenie kilku śrubek i wciśnięcie dysku w slot, a następnie ponowne zamknięcie obudowy. Japońska konsola korzysta dokładnie z tym samych SSD co komputery stacjonarne. Mowa o nośnikach M.2 w formacie od 2230, 2242, 2260, 2280 lub 22110, które korzystają z interfejsu PCI Express 4.0 i protokołu NVMe. Jest więc w czym wybierać.

Dzisiaj na warsztat bierzemy WD Black SN850, który nie jest co prawda najnowszym rozwiązaniem - na rynku dostępny jest od ponad roku, ale to często polecana propozycja. Sprawdzimy jego wydajność głównie w komputerze stacjonarnym, ale nie zabrakło tez szybkiego testu w Sony PlayStation 5. Mocną stroną omawianego SSD jest to, że fabrycznie wyposażono go w wydajny, acz niewielki metalowy radiator.

WD Black SN850 to nośnik półprzewodnikowy typu M.2 2280 korzystający z interfejsu PCI Express 4.0 x4 oraz protokołu NVMe 1.4. Mamy tutaj do czynienia z kośćmi 3D TLC NAND, a dokładniej 96-warstwiwymi BiCS4. Amerykanie zdecydowali się na autorski kontroler w postaci WD_BLACK G2 wykonany w litografii 16 nm w technologi FinFET od TSMC. Całość dopełnia pamięć podręczna DRAM DDR4.



Deklarowana wydajność jest wysoka i spełnia zalecenia Sony. W przypadku naszego egzemplarza o pojemności 1 TB mowa o prędkościach do 7000 MB/s dla odczytu i do 5300 MB/s dla zapisu sekwencyjnego. W przypadku odczytu i zapisu losowego jest to kolejno 1 000 000 i 720 000 IOPS. Wisienką na torcie jest 5 lat gwarancji ograniczonej współczynnikiem TBW.

WD oferuje model Black SN850 w wersji z i bez fabrycznego radiatora oraz w trzech pojemnościach - 500 GB, 1 i 2 TB. Chłodzenie ma zapewnić niskie temperatury kontrolera pod obciążeniem, tak by wydajność zawsze była na najwyższym poziomie. Osobom planującym montaż SSD w konsoli zdecydowanie polecam wariant z radiatorem. Na koniec warto dodać, że w sprzedaży jest też już model WD Black SN850X - nowszy, nieco droższy i trochę wydajniejszy.

WD Black SN850

Standard: M.2 2280

M.2 2280 Wymiary: 23,4 x 80 x 8,8 mm

23,4 x 80 x 8,8 mm Interfejs: PCI Express 4.0 x4

PCI Express 4.0 x4 Protokół: NVMe 1.4

NVMe 1.4 Pojemność: 1 TB

1 TB Kontroler: WD_BLACK G2

WD_BLACK G2 Kości: 3D TLC NAND (BiCS4)

3D TLC NAND (BiCS4) Deklarowana prędkość odczytu: do 7000 MB/s

do 7000 MB/s Deklarowana prędkość zapisu: do 5300 MB/s

do 5300 MB/s Gwarancja: 5 lat

5 lat TBW: 600 TB

600 TB Inne: Metalowy radiator

Metalowy radiator Cena: ok. 799 złotych

