Amazfit T-Rex 2: pójdziesz z nim w góry, na pustynię i za krąg polarny (test)

Wzmocnione, turystyczno-sportowe smart zegarki to coraz popularniejsza cześć rynku, na którym trudno jednak zachować dobry stosunek ceny do możliwości. Amazfit T-Rex 2 jest wytrzymały, ma do zaoferowania sporo funkcji, a przy tym został rozsądnie wyceniony.

Amazfit T-Rex 2 kosztuje 1199 zł. To dwa razy więcej niż pierwszy T-Rex, ale też znacznie mniej niż zegarki producentów, którzy również łączą sportowe i turystyczne funkcje we wzmocnionej formie. Konkurencją jest przede wszystkim Garmin, który za kilkaset złotych więcej oferuje model Instinct 2 lub też za 3 razy tyle – cenione zegarki Fenix 7. Gdy spojrzymy na model T-Rex 2, nasuną się także skojarzenia z zegarkami Suunto, przypominają się także kultowe G-SHOCK-i.

Amazfit T-Rex 2 to trzeci model wzmocnionych zegarków firmy Zepp Health (dawniej Huami). Pierwsze dwa – Amazfit T-Rex i T-Rex Pro – można uznać za próbę zbadania terenu. Wyglądały trochę bardziej surowo, miały też mocno okrojony zestaw funkcji.

Jednak Amazfit T-Rex 2 jest już konstrukcją całkowicie przeprojektowaną, z nowym systemem operacyjnym i ogromem funkcji. Skojarzenia z uznanymi markami stają się już bardziej zasadne.



Amazfit T-Rex 2 – dane techniczne

wymiary 47,1 x 47,1 x 13,65 mm, masa 66,5 g

koperta z stopu polimerowego z metalizowaną powłoką

wodoszczelność 10 ATM, wytrzymałość MIL-STD-810G, odporność na wilgotność, kurz i piasek,

odporność na niską temperaturę do -40℃ i do 70℃

ekran AMOLED 1,39 cala, rozdzielczość 454 x 454, 326 ppi,

czujniki: biometryczny BioTracker 3.0 PPG (6PD + 2LED), przyspieszenia, żyroskopowy, geomagnetyczny, wysokościomierz barometryczny, czujnik oświetlenia zewnętrznego,

łączność Bluetooth 5.0 BLE,

pozycjonowanie: dual-band (dwuzakresowe), GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou, QZSS,

ponad 150 trybów sportowych,

monitorowanie tętna, SpO2, stresu, jakości snu,

system Zepp OS,

akumulator 500 mAh,

czas pracy – standardowo do 24 dni (wg producenta),

cena: 1199 zł.

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Telepolis.pl