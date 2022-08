Jaką klawiaturę gamingową do 200 zł wybrać? Podpowiadamy

Jaka będzie najlepsza klawiatura dla graczy do 200 zł? Wybór jest większy, niż mogłoby się wydawać. Jest kilka modeli godnych uwagi i są to już konstrukcje z tak pożądanymi przełącznikami mechanicznymi.

Chciałbyś kupić klawiaturę gamingową, najlepiej z przełącznikami mechanicznymi, ale masz na ten cel zaledwie 200 zł? Wbrew pozorom Twoja sytuacja nie jest tak zła, jak mogłoby się wydawać. Tak stosunkowo niewielka kwota pozwala już na kupno tego typu akcesorium. Wybrałem kilka modeli, które w mojej ocenie są godne zainteresowania. Nie są to najlepsze klawiatury na rynku, ale i tak mają dużo do zaoferowania, biorąc pod uwagę ich cenę.

Klawiatura gamingowa – na co zwrócić uwagę?

Zanim przejdziemy do konkretnych, polecanych modeli, warto zastanowić się, jakie parametry klawiatury gamingowej są najważniejsze. Jest kilka rzeczy, na które moim zdaniem powinieneś zwrócić uwagę, aby wybrać model najlepiej odpowiadający Twoim indywidualnym preferencjom (chociaż akurat w przypadku modeli do 200 zł nie ma co wybrzydzać).

Rozmiar klawiatury

Jedną z najważniejszych rzeczy, w momencie zakupu klawiatury, jest dobranie odpowiedniego dla siebie rozmiaru. Jeśli masz na biurku niewiele miejsca, a akcesorium ma służyć przede wszystkim do grania, to odrzuciłbym modele pełnowymiarowe. Dodatkowa sekcja numeryczna rzadko jest używana w grach, a jednak znacząco wpływa na rozmiar klawiatury. Lepszym wyborem może być model TKL, czyli Tenkeyless, czasami określana także mianem 80 lub 87 proc. To klawiatury bez sekcji numerycznej, a więc znacząco mniejsze, ale z nadal odseparowanymi strzałkami i numpadem.

Mniejsze od nich są modele 75, 65 czy 60 proc., które są dużo bardziej kompaktowe, ale przez to bardziej zbite i pozbawione kolejnych klawiszy. Dla przykładu klawiatura pełnowymiarowa ma 104 przyciski, TKL już tylko 87, a model 60 proc. zaledwie 68. Wybór nie jest łatwy i zależy od przeznaczenia. Jeśli klawiatura ma być także do pracy, to sekcja numeryczna może okazać się przydatna. Ale jeśli skupiasz się na graniu, to postawiłbym na model TKL lub odrobinę mniejszy. Klawiatury 60 i 40 proc. są już mocno ograniczone pod względem liczby klawiszy.

Rodzaj klawiatury

Kolejna kwestia to rodzaj klawiatury, przy czym mam tutaj na myśli typ przełączników. Najpopularniejsze są mechaniczne i membranowe, ale oprócz tego istnieją też modele hybrydowe, nożycowe czy też optyczne. W przypadku graczy postawiłbym na klawiaturę mechaniczną. Będzie ona droższa i głośniejsza od membranowej, ale za to szybsza, przyjemniejsza w użyciu i przede wszystkim trwalsza. Nawet najgorsze przełączniki mają żywotność kilkudziesięciu milionów aktywacji, co w praktyce przekłada się na co najmniej kilka lat użytkowania.

Typ przełączników mechanicznych

Jeśli zdecydowałeś się na klawiaturę mechaniczną, to stoi przed Tobą jeszcze jeden, kluczowy wybór. Musisz zdecydować, jakiego rodzaju przełączniki wybrać. Możliwości jest całe mnóstwo. Zdecydowanie najpopularniejsze są Cherry MX, Kailh, Romerg G lub Outemu, ale opisywanie ich wszystkich nie ma najmniejszego sensu. To materiał na osobny i to bardzo długi tekst. Musicie jedynie wiedzieć, że podstawowe typy to:

Czerwone – są to przełączniki liniowe, które mają w pełni kładki ruch na całej długości aktywacji. Uchodzą za najlepsze dla graczy. Są też najcichsze.

– są to przełączniki liniowe, które mają w pełni kładki ruch na całej długości aktywacji. Uchodzą za najlepsze dla graczy. Są też najcichsze. Niebieskie – to przełączniki typu click-tactile. Mają charakterystyczny klik w trakcie aktywacji, który zarówno jest wyczuwalny pod palcem, jak i mocno słyszalny. Są bardzo głośne. Według powszechnej opinii nie nadają się do gier, ale za to są świetne do pisania.

– to przełączniki typu click-tactile. Mają charakterystyczny klik w trakcie aktywacji, który zarówno jest wyczuwalny pod palcem, jak i mocno słyszalny. Są bardzo głośne. Według powszechnej opinii nie nadają się do gier, ale za to są świetne do pisania. Brązowe – moje ulubione przełączniki, ponieważ są pewnego rodzaju kompromisem między czerwonymi i niebieskimi, a przez to nadają się zarówno do grania, jak i pisania. Mają charakterystyczny klik, ale cichszy i mniej wyczuwalny niż przełączniki niebieskie.

Oprócz tego istnieje całe mnóstwo innych przełączników od czarnych, przez zielone i na szarych kończąc. Jednak te trzy powyższe są najczęściej stosowanej przez producentów. Jakie wybrać? Takie, jakie Tobie odpowiadają najbardziej. Najlepiej pójść do większego marketu i na miejscu sprawdzić charakterystykę działań poszczególnych modeli. Jeśli pasują Ci niebieskie, to nic nie stoi na przeszkodzie, aby używać ich również w grach. To Tobie ma się przyjemnie korzystać z klawiatury.

Warto też podkreślić, że niebieskie przełączniki Cherry MX będą trochę inne niż niebieskie Kailh lub niebieskie Outemu. Jednak główna charakterystyka i różnice między kolorami są podobne.

Przewodowa czy bezprzewodowa?

Odpowiedź na to pytanie wcale nie jest tak prosta. W mojej ocenie, jeśli dysponujecie odpowiednim budżetem, to klawiatura bezprzewodowa będzie zawsze dobrym wyborem. Brak kabla daje dużo większą swobodę, ale za to trzeba urządzenie systematycznie ładować. Modele przewodowe są zauważalnie tańsze, a jeden kabel to nie jest znowu aż tak duża przeszkoda. Sam zastanów się, co wolisz. W przypadku modeli do 200 zł niestety ze świecą szukać dobrych klawiatur bezprzewodowych więc skazani jesteśmy na kabel.

Co jeszcze?

Na tym lista rzecz, na które powinieneś zwrócić uwagę, się nie kończy. Sprawdź jeszcze układ klawiatury (np. rozmiar entera, shifta itp.), obecność podpórki pod nadgarstki w zestawie, podświetlenie klawiszy, obsługa mark, tryb gry, który pozwala na szybkie wyłączenie klawisza „Windows” (aby przez przypadek nie zminimalizować gry), dodatkowe złącza USB, czy przyciski funkcyjne. Nie są to kwestie kluczowe i wiele zależy od tego, co sam preferujesz, ale dobrze byłoby o nich nie zapominać.

Źródło zdjęć: Cherry MX, Logitech, Redragon, iBOX, Krux, Genesis, KFA2, Shutterstock