Jaki komputer do gier? Polecane zestawy na luty 2022

Jaki komputer do gier najlepiej złożyć w lutym 2022 roku? Ceny na szczęście trochę się uspokoiły, więc jest o to dużo łatwiej. Oto nasze propozycje komputerów gamingowych w różnych przedziałach cenowych.

Jak składamy polecane komputery dla graczy?

Nic nie zmienia się w tym, jakie zestawy Wam proponujemy. To przede wszystkim komputery skompletowane z myślą o graniu. Dlatego stawiamy na mocny procesor, kartę graficzną i szybką pamięć RAM. Na dalszych miejscach, chociaż nadal są dla nas bardzo ważne, są płyta główna, dysk czy zasilacz. W przypadku nośników danych całkowicie rezygnujemy z modeli HDD, oferując już tylko dyski SSD. Ich ceny są dzisiaj na tyle niskie, że konstrukcje talerzowe powoli tracą sens w komputerach domowych.

Jeśli chodzi o zaprezentowane w ostatnich miesiącach nowościach, to nadal nie wszędzie proponujemy procesory Intel Core 12. generacji (Alder Lake). Co prawda zadebiutowały już płyty główne z chipsetami B660, ale są one niewiele tańsze od modeli z układami Z690, więc nadal cały zestaw wypada drogo. Jak dołożymy do tego jeszcze pamięci DDR5, to całość plasuje się na granicy opłacalności. Na szczęście alternatywą są moduły DDR4, więc procesory Alder Lake już trochę częściej pojawiają się w naszych zestawach.



Jeśli chodzi o karty graficzne, to najważniejszą premierą ostatnich tygodni jest GeForce RTX 3050, którego mieliśmy okazję testować. Karta wypada nieźle w rozdzielczości Full HD. Przy wydajności pokroju GTX 1660 Ti oferuje obsługę RTX, DLSS i innych rozwiązań NVIDII. Wbrew pozorom to duży atut, bo pozwala uzyskać kilkanaście lub nawet kilkadziesiąt dodatkowych klatek na sekundę. Ceny niestety okazały się wyższe, niż zapowiadała NVIDIA Polska, a do tego kuleje dostępność. Stąd brak RTX 3050 w naszych zestawach, bo aktualnie karty po prostu nie ma.

Dużo lepiej jest też z cenami kart graficznych. Początek roku przyniósł niewielkie obniżki. Nadal ceny są o kilkadziesiąt procent wyższe od rekomendowanych, ale samo zahamowanie trendu wzrostowego jest już dobrym objawem. W dużej mierze to zasługa spadających cen kryptowalut i mniejszego zainteresowania górników, ale pozostaje mieć nadzieję, że z miesiąca na miesiąc za GPU będziemy płacić coraz mniej.

Nic nie zmienia się też w kwestii obudów, chłodzeń do procesorów oraz napędów CD/DVD. Te ostatnie są dzisiaj całkowite zbędne, więc ich nie proponujemy. Obudowa to z kolei mocno indywidualna sprawa, bo wpływa na wygląd komputera, więc polecane modele znajdziecie na ostatniej stronie. Z kolei chłodzenie procesora zależy od wymagań i zamiarów na przyszłości. Jeśli planujecie podkręcać CPU, to lepiej wybrać jakieś AiO. Jeśli nie, to w zupełności wystarczy model chłodzący powietrzem. Polecane modele również znajdują się na ostatniej stronie.

Pamiętajcie też, że nawet składanie komputerów to kwestia mocno indywidualna. Każdy z nas ma swoje preferencje odnośnie do producentów czy konkretnych podzespołów. Jeśli macie jakieś sugestie lub Waszym zdaniem warto byłoby coś zmienić, to komentarze są do Waszej dyspozycji.

