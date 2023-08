Jak szybkie jest 5G Ultra w Plusie? Sprawdziłem to w Szczecinie

Plus rozpędził swoje 5G aż do 1 Gb/s. Redakcja TELEPOLIS.PL postanowiła sprawdzić, jak wypada plusowe 5G Ultra w różnych miastach w Polsce. Ja sprawdziłem Zielonych w Szczecinie.

W czerwcu 2023 roku Plus wprowadził do swojej oferty 5G Ultra, czyli jeszcze szybszy dostęp do Internetu mobilnego. Zieloni pochwalili się, że korzystając z tej technologii, można pobierać dane z szybkością do 1 Gb/s. To o 400 Mb/s więcej, niż wynosi technologiczne maksimów wcześniej dostępnego w Plusie 5G.

Plus świadczy usługi 5G na wydzielonym bloku częstotliwości o szerokości 50 MHz z pasma 2600 MHz, co – teoretycznie – umożliwia pobieranie danych z szybkością do 600 Mb/s. Tuż po premierze przeprowadziliśmy testy szybkości plusowego 5G, odnotowując w Poznaniu wyraźnie ponad 500 Mb/s. Takie testy prowadziłem w Szczecinie, a zauważone przeze mnie maksimum szybkości transferu wyniosło 471 Mb/s.

Plus 5G Ultra – tak szybko jeszcze nie było

By osiągnąć wyższą przepustowość, Plus zdecydował się na agregację trzech pasm. Rozwiązanie 5G Ultra wykorzystuje dwa pasma w technologii 5G (2600 MHz i 2100 MHz) oraz dodatkową warstwę 4G (1800 MHz). Dzięki takiemu zabiegowi wzrosła prędkość transmisji danych, nastąpiło również zwiększenie pokrycia i dostępności technologii 5G.

No dobrze. A jak bardzo wzrosła prędkość mobilnego Internetu w Plusie w rzeczywistych warunkach? Ania z TELEPOLIS.PL sprawdziła to w Piotrkowie Trybunalskim, gdzie szybkość pobierania danych sięgnęła do 712 Mb/s. To mniej niż obiecywany 1 Gb/s, ale znacznie więcej niż 600 Mb/s, czyli technologiczne maksimum przy wykorzystaniu samego pasma 2600 MHz.

Czas na Szczecin

Jedna jaskółka wiosny nie czyni, a sprawdzenie szybkości 5G Ultra w jednym, w dodatku dość małym mieście, niewiele mówi o możliwościach nowej oferty Plusa. Z tego powodu postanowiliśmy w redakcji TELEPOLIS.PL, że przetestujemy 5G Ultra w kilku innych miastach, między innymi w Szczecinie, w którym jeszcze do niedawna mieszkałem.

Testy wykonałem w weekend (22 i 23 lipca 2023 roku) w dwóch lokalizacjach, czy też bardziej w otoczeniu dwóch lokalizacja z plusowymi stacjami 5G Ultra. Zaznaczyłem te miejsca na poniżej mapie zasięgu Plusa w Szczecinie. Testy prowadziłem przy pomocy smartfonu Samsung Galaxy A54 5G oraz zainstalowanej na jego pokładzie aplikacji Speedtest firmy Ookla.

Pierwsza lokalizacja rozczarowała mnie

Na początek, w sobotnie przedpołudnie, skierowałem swoje kroki do lokalizacji numer 1. Stacja bazowa Plusa, na której uruchomiono 5G Ultra, mieści się przy ulicy Poznańskiej. Tej konstrukcji ciężko nie zauważyć, ponieważ zielony operator powiesił swoje anteny na 104-metrowym maszcie Radiowej Stacji Nadawczej Warszewo, zbudowanym w 1949 roku. Oczywiście anteny sieci komórkowej nie wiszą tak wysoko.

Spacer po różnych miejscach wokół powyższej lokalizacji przyniósł marne rezultaty. Zmierzone maksimum dla pobierania danych wyniosło zaledwie 216 Mb/s, chociaż przemierzyłem dobre dwa kilometry ulic i ścieżek wokół masztu, w różnych od niego odległościach. Co więcej, w kilku miejscach zauważyłem, że szybsze było plusowe LTE. (np. 153 Mb/s w LTE vs 128 Mb/s w 5G).

Widząc, że żadnych ciekawych rezultatów nie uzyskam na Warszewie, postanowiłem udać się do lokalizacji numer 2.

Tu Plus pokazał szybkość

Moja druga lokalizacja to anteny Plusa na dachu wieżowca przy ulicy Komuny Paryskiej.

Już pierwszy test pokazał, że to miejsce ma potencjał. Aplikacja Speedtest pokazała 324 Mb/s. Kolejne wyniki były jeszcze lepsze, a najlepszy to aż 468 Mb/s dla pobierania danych. Była to jednak sobota, około godziny 11:00, a wokół mnie były bloki mieszkalne. To sugerowało, że wynik mógł być zaniżony przez dużą liczbę osób, które korzystały w tym czasie z plusowego 5G.

Wrócić tam nazajutrz, ale znacznie wcześniej, około godziny 8:00. Swoje kroki skierowałem od razu w miejsce, gdzie w sobotę odnotowałem najwyższą prędkość pobierania danych. Tym razem było jeszcze lepiej, a najwyższy wynik wyniósł 532 Mb/s. W tym samym miejscu plusowe LTE działało z szybkością 157 Mb/s.

Najlepszy wynik moich testów jest oczywiście daleki technologicznemu maksimum dla 5G Ultra w Plusie, które wynosi 1 Gb/s. To nawet mniej niż 600 Mb/s, czyli technologiczne maksimum plusowego 5G w pasmie 2600 MHz. Jest to jednak znacznie lepszy wynik od tego, który uzyskałem w 2020 roku. Wtedy wykręcone maksimum w tym samym miejscu wyniosło około 300 Mb/s. A były to czasy, gdy znacznie mniej osób miało telefon 5G.

