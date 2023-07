Sprawdziłam 5G Ultra w Plusie. Tak szybko jeszcze nie było

Plus znów zostawił konkurencję w tyle. W Polsce już działa sieć 5G Ultra, a więc jeszcze szybsze 5G. Sprawdziłam działanie sieci w tym standardzie i jestem pod wrażeniem.

Jak szybkie jest 5G Ultra?

Być może pamiętasz nasze testy z 2020 roku, kiedy to sprawdzaliśmy sieć 5G Plusa w kilku miastach niedługo po uruchomieniu. Osiągaliśmy transfery do 600 Mb/s. Na własne oczy widziałam, jak wskaźnik testu prędkości w zawrotnym jak na tamte czasy tempie mijał 500 Mb/s pod Politechniką Poznańską. Wtedy takie transfery oglądałam z wypiekami na twarzy. Trudno uwierzyć, że minęły tylko 3 lata, a Plus już ma coś lepszego.

Krótko mówiąc: 5G Ultra daje jeszcze więcej. Dzięki wprowadzeniu tego standardu można przekroczyć barierę techniczną 600 megabitów. Udało mi się to zrobić. Nawet kilka razy.

Pomiary prowadziłam w Piotrkowie Trybunalskim. Sprawdziłam oczywiście transfery przy kilku nadajnikach w różnych częściach miasta. Jedna seria pomiarów miała miejsce przed południem, druga wieczorem. Moimi narzędziami były Samsung Galaxy A53 i Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G – oba z dystrybucji Plusa.

Położenie czterech nadajników Plusa, przy których sprawdzałam prędkość łącza 5G Ultra w Piotrkowie Trybunalskim

Warto zaznaczyć, że sieć 5G Plusa pracuje w zupełnie innych warunkach, niż gdy 5G było wprowadzane w Polsce. W 2020 roku mało kto miał smartfon z 5G. Dziś sztuką jest kupić smartfon, który tego standardu nie obsługuje. Przeprowadzałam więc testy w otoczeniu dziesiątek osób, które korzystały z tego samego pasma i na pewno bywało tłoczno.

Najlepszy wynik zanotowałam w miejscu, które wcale nie było najbardziej odosobnione. Udało mi się to w kompleksie handlowym na ul. Sulejowskiej (1). Choć w okolicy jest sporo sklepów i punkty usługowe, a odwiedzających nie brakuje, sieć stanęła na wysokości zadania. Pobieranie jest tu możliwe z prędkością nawet 712 Mb/s. Wystarczyło stanąć na parkingu.

Rekord padł na uboczu, ale bliżej centrum Piotrkowa również nie ma powodów do narzekania. Na ulicy Towarowej (2), niedaleko torów kolejowych, bez problemu i konsekwentnie prędkość pobierania przekraczała 600 Mb/s. Rekord to 643 Mb/s, wysyłać zaś można z prędkością powyżej 70 Mb/s.

Następny punkt pomiarowy znajduje się na ul. 3 Maja (3), blisko centrum Piotrkowa. Samsung ze średniej półki „wykręcił” tu dobrze ponad 600 Mb/s. Większość testów oscylowała wokół 620 Mb/s, ale jeden dobił do 671 Mb/s. Reszta parametrów połączenia również nie pozostawia niczego do życzenia. Wysyłać można z prędkością bliską 90 Mb/s, co uważam za bardzo przyzwoitą wartość do codziennej pracy. Ping nie przekroczył 20 ms, a najczęściej był bliżej 10 ms. Rozmowy wideo również nie powinny tu być problemem. Zresztą, jeśli korzystać z internetu mobilnego Plusa, to najlepiej w Piotrkowie.

Żałuję, że ścisłe centrum Piotrkowa nie może pochwalić się najlepszym transferem. Testy zakończyłam przy stacji kolejowej, gdzie Plus ma nadajniki na wieży ciśnień (4). Niestety mimo wyprawy na wysoką kładkę dla pieszych nie udało mi się uchwycić częstotliwości nośnych, pozwalających na równie szybki transfer danych, co w innych częściach miasta. Tu można liczyć „tylko” na 200-300 Mb/s przy pobieraniu. Nie jest to więc 5G Ultra, ale nadal więcej niż niektóre łącza „kablowe”. No i widok jest bardzo ładny.

Co to właściwie jest 5G Ultra?

Nazwa słusznie sugeruje, że to „lepsze” 5G. Przekroczenie progu 600 Mb/s jest możliwe dzięki agregacji trzech pasm częstotliwości – dwóch w standardzie 5G (2600 MHz i 2100 MHz) oraz dodatkowo warstwy 4G (1800 MHz). Włączenie 5G na paśmie 2100 MHz niesie zasadniczo dwie korzyści. Po pierwsze, prędkość przesyłania danych wzrosła, a po drugie pomogło to Plusowi poprawić i tak już dobry zasięg.

5G Ultra jest bezpłatnie dostępne dla wszystkich klientów Plusa i Plusha korzystających z ofert Plus Abonament, Plus dla Firm, Plus Mix, Plus na kartę, Plus Internet, Plush ABO oraz Plush na kartę. Wystarczy mieć smartfon obsługujący 5G, by móc skorzystać z 5G Ultra. No i oczywiście trzeba „uchwycić” wszystkie trzy nośne.

Prawdopodobnie, z czasem osoby znajdujące się w zasięgu 5G Ultra będą widzieć dedykowany znaczek, tak jak jest to teraz w przypadku LTE Advanced. Są też szanse, że 5G Ultra obsługiwać będą również iPhone'y, w końcu Plus jest od 2022 roku oficjalnym partnerem Apple'a.

Czemu pojechałam do Piotrkowa Trybunalskiego?

Piotrków Trybunalski jest w pewnym sensie placem zabaw dla inżynierów. To tu najszybciej uruchamiane są nowe systemy i tu robione są pomiary. Dlatego właśnie tu udało się w komercyjnej sieci 5G Plusa przesłać dane z prędkością aż do 1 Gb/s podczas wstępnych testów.

Oczywiście na Piotrkowie nasze redakcyjne testy się nie skończą – już mamy plan dalszych działań m.in. w Łodzi, Bydgoszczy i Szczecinie. Plus włączył 5G Ultra w wielu miastach w północnej i zachodniej części kraju, pracuje nad ekspansją na południe i wschód.

