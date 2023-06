Plus wystrzelił rakietę. Tak szybkiego 5G w Polsce nie było

Od dziś Plus wprowadza 5G Ultra, a maksymalna prędkość pobierania danych w 5G wzrasta do 1 Gb/s. Dostępna bezpłatnie dla wszystkich usługa w ciągu najbliższych kilku dni zostanie włączona na 356 stacjach bazowych w 98 miejscowościach.

Zgodnie ze wcześniejszymi zapowiedziami, Plus przyspiesza ze swoim 5G do prędkości 1 Gb/s. Rozwiązanie oferowane przez operatora pod nazwą „5G Ultra” zostało uruchomione dzięki agregacji 3 pasm – dwóch w technologii 5G (2600 MHz i 2100 MHz) oraz dodatkowo warstwy 4G (1800 MHz).

Jak zachwala Plus, dla użytkowników ma to oznaczać światłowodowy komfort korzystania z internetu w codziennych sytuacjach takich jak spotkania online, oglądanie filmów i seriali online, granie w chmurze oraz praca i nauka zdalna. Operator obiecuje, że włączenie 5G na paśmie 2100 MHz nie tylko przyśpieszy transmisję danych z wykorzystaniem 5G Ultra, ale zwiększy także pokrycie i dostępność technologii 5G.

5G Ultra będzie bezpłatnie dostępne dla wszystkich klientów Plusa i Plusha korzystających z ofert Plus Abonament, Plus dla Firm, Plus Mix, Plus na kartę, Plus Internet, Plush ABO oraz Plush na kartę.

Wystarczy przebywać w zasięgu 5G Ultra oraz posiadać kompatybilne urządzenie.

Zasięg sieci 5G Ultra

Aktualna lista miejscowości, w których od 15 czerwca będzie dostępny zasięg sieci 5G Ultra:

województwo wielkopolskie: Poznań, Kalisz, Piła, Konin, Śrem, Rawicz, Szamotuły, Zbąszyń, Kłodawa, Mieścisko, Odolanów, Skoki, Granowo, Sulmierzyce, Wysoka, Ryczywół, Grabów nad Prosną, Wielichowo, Krzymów,

Poznań, Kalisz, Piła, Konin, Śrem, Rawicz, Szamotuły, Zbąszyń, Kłodawa, Mieścisko, Odolanów, Skoki, Granowo, Sulmierzyce, Wysoka, Ryczywół, Grabów nad Prosną, Wielichowo, Krzymów, województwo dolnośląskie: Wrocław, Wałbrzych, Legnica, Jelenia Góra, Bolesławiec, Oleśnica, Jawor, Chojnów, Milicz, Syców, Oborniki Śląskie, Kąty Wrocławskie, Długołęka, Łagiewniki, Międzybórz, Kobierzyce,

Wrocław, Wałbrzych, Legnica, Jelenia Góra, Bolesławiec, Oleśnica, Jawor, Chojnów, Milicz, Syców, Oborniki Śląskie, Kąty Wrocławskie, Długołęka, Łagiewniki, Międzybórz, Kobierzyce, województwo kujawsko-pomorskie: Bydgoszcz, Toruń, Włocławek, Lipno, Żnin, Koronowo, Szubin, Barcin, Białe Błota, Piotrków Kujawski, Mrocza, Jabłonowo Pomorskie, Lubicz Dolny, Oborowo,

Bydgoszcz, Toruń, Włocławek, Lipno, Żnin, Koronowo, Szubin, Barcin, Białe Błota, Piotrków Kujawski, Mrocza, Jabłonowo Pomorskie, Lubicz Dolny, Oborowo, województwo lubuskie: Zielona Góra, Gorzów Wielkopolski, Nowa Sól, Żagań, Międzyrzecz, Szprotawa, Sulęcin, Kożuchów, Świdnica, Kłodawa, Santok,

Zielona Góra, Gorzów Wielkopolski, Nowa Sól, Żagań, Międzyrzecz, Szprotawa, Sulęcin, Kożuchów, Świdnica, Kłodawa, Santok, województwo łódzkie: Łódź, Piotrków Trybunalski, Koluszki, Wieruszów, Tuszyn, Andrespol,

Łódź, Piotrków Trybunalski, Koluszki, Wieruszów, Tuszyn, Andrespol, województwo pomorskie: Gdańsk, Gdynia, Słupsk, Rumia, Chojnice, Malbork, Lębork, Kościerzyna, Kartuzy, Puck, Władysławowo, Żukowo, Kolbudy,

Gdańsk, Gdynia, Słupsk, Rumia, Chojnice, Malbork, Lębork, Kościerzyna, Kartuzy, Puck, Władysławowo, Żukowo, Kolbudy, województwo warmińsko-mazurskie: Olsztyn, Elbląg, Ełk, Giżycko, Szczytno, Mrągowo, Braniewo,

Olsztyn, Elbląg, Ełk, Giżycko, Szczytno, Mrągowo, Braniewo, województwo zachodniopomorskie: Szczecin, Koszalin, Stargard, Kołobrzeg, Białogard, Wałcz, Choszczno, Pyrzyce, Płoty, Maszewo, Mielno, Rewal.

Lista urządzeń obsługujących 5G Ultra

W portfolio Plusa dostępne są smartfony i routery obsługujące 5G Ultra:

Samsung Galaxy A34 5G,

Samsung Galaxy A54 5G,

Samsung Galaxy S22+,

Samsung Galaxy S22 Ultra,

Samsung Z Flip4 5G,

Samsung Z Fold4 5G,

OPPO Find N2 Flip 5G,

motorola edge 40 pro,

motorola ThinkPhone,

Xiaomi 13,

Xiaomi 13 Pro,

Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G,

router D-Link DWR-X1820,

Zowee Router 5G CPE 5,

ZTE MC889 5G + Router WiFi – ZTE T3000.

Wkrótce lista urządzeń wspierających 5G Ultra zostanie rozszerzona o kolejne smartfony i routery. Poza nowymi modelami będą to również urządzenia znajdujące się w ofercie, które dostaną aktualizacje oprogramowania.

