Najszybszy Internet mobilny w Polsce? W maju było zielono i magentowo

Poznaliśmy najnowszy ranking serwisu RFBenchmark. Pokazuje on, który operator w Polsce miał w maju najszybszy Internet mobilny w technologii 5G oraz 4G LTE. Zwycięzców jest dwóch.

Majowy ranking szybkości Internetu mobilnego w Polsce powstał na podstawie 585735 pomiarów, wykonanych za pomocą aplikacji serwisu RFBenchmark. Z tej liczby 75059 testów przeprowadzono w sieciach 5G (12,8% wszystkich). Najpopularniejszą technologię wciąż stanowiło 4G LTE (80,7% wszystkich pomiarów). 6,5% testujących korzystało z technologii WCDMA (3G). Najwięcej pomiarów w maju wykonali klienci Orange (32,9%), a najmniej klienci T-Mobile (16,8%).

RFBenchmark maj 2023: liczba testów z podziałem na sieci komórkowe

Internet mobilny 5G

W szybkości pobierania danych poprzez sieci 5G wciąż wygrywa Plus, którego klienci osiągali w maju średnio 142,7 Mb/s. Wynika to z tego, że Zieloni wykorzystują do tego blok częstotliwości z pasma 2600 MHz, a pozostali na działanie sieci 5G przeznaczyli zasoby z pasma 2100 MHz, które dodatkowo współdzielą z LTE. Może się to zmienić, gdy telekomy zaczną używać częstotliwości radiowych z pasma 3,4-3,8 GHz, na które aukcja ma się w końcu rozpocząć. Najszybsze wysyłanie danych było jednak w T-Mobile (36,5 Mb/s), a najkrótszy ping był w Play (28,2 ms).

5G Dostawca Pobieranie Wysyłanie Ping Liczba testów Plus 142,7 Mb/s 24,5 Mb/s 35,5 ms 10684 T-Mobile 58,1 Mb/s 36,5 Mb/s 28,9 ms 12926 Play 57,0 Mb/s 35,6 Mb/s 28,2 ms 26061 Orange 53,0 Mb/s 33,1 Mb/s 31,9 ms 15388



Internet mobilny LTE

Jeśli chodzi o sieci 4G LTE, w maju najszybsze pobieranie danych było w T-Mobile (42,5 Mb/s), wysyłanie danych w Play (22,1 Mb/s). Fioletowi wygrali także pod względem opóźnień (ping 30,1 ms).

4G LTE Dostawca Pobieranie Wysyłanie Ping Liczba testów T-Mobile 42,5 Mb/s 19,0 Mb/s 33,4 ms 78308 Play 40,6 Mb/s 22,1 Mb/s 30,1 ms 150943 Orange 39,1 Mb/s 18,9 Mb/s 32,2 ms 166515 Plus 33,1 Mb/s 16,8 Mb/s 38,5 ms 77000



Źródło zdjęć: Lech Okoń / Telepolis.pl, RFBenchmark

Źródło tekstu: RFBenchmark