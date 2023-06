Rząd będzie chronić Polaków. Ustawa coraz bliżej

Ministerstwo Cyfryzacji podaje, że dotychczas brakowało sektorowych zespołów, które wspierałyby operatorów usług kluczowych, takich na przykład, jak porty, najważniejsze elektrownie czy przedsiębiorstwa kolejowe. Projekt nowelizacji ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa (KSC) zakłada powołanie operatora strategicznej sieci bezpieczeństwa (OSSB), który będzie wyznaczany przez premiera i będzie między innymi świadczył usługi telekomunikacyjne dla wskazanych w ustawie podmiotów.

Nowe regulacje przewidują zmianę modelu współpracy w ramach KSC pomiędzy Zespołami Reagowania na Incydenty Bezpieczeństwa Komputerowego (CSIRT) a operacyjnymi centrami bezpieczeństwa (SOC). Obecnie przedsiębiorcy komunikacji elektronicznej nie są częścią KSC, co utrudnia analizę zagrożeń cyberbezpieczeństwa na poziomie krajowym. Istotną kwestią jest także zapewnienie bezpieczeństwa łańcuchów dostaw sprzętu lub oprogramowania dla podmiotów wyszczególnionych w ustawie.

Do krajowego systemu cyberbezpieczeństwa zostaną włączone centra wymiany informacji i analiz. Takie rozwiązanie powinno ułatwić dostęp do eksperckiej wiedzy i wymianę informacji o stosowanych rozwiązaniach i dobrych praktykach. Na mocy ustawy powstanie także Krajowy System Certyfikacji Cyberbezpieczeństwa, w ramach którego wydawane będą certyfikaty.

Znowelizowana ustawa dopuszcza również sprawdzanie dostawców sprzętu i oprogramowania pod kątem zagrożenia, jakie może wywołać wykorzystywanie oferowanego przez nich konkretnego sprzętu lub oprogramowania, w kluczowych podmiotach polskiej gospodarki.

W opinii ekspertów Związku Cyfrowa Polska, organizacji reprezentującej branżę cyfrową i nowoczesnych technologii w kraju, przyjęta nowelizacja ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa to projekt szczególnie ważny, między innymi ze względu na gwałtowny wzrost zagrożeń cyfrowych.

Liczba ataków cyfrowych w Polsce w ostatnich latach dynamicznie rośnie. Rosnąca skala zagrożeń cyfrowych to m.in. efekt rosyjskiej agresji wobec Ukrainy, lecz celem cyberataków w kraju nie jest tylko infrastruktura krytyczna i serwisy rządowe. Również przedsiębiorstwa i obywatele coraz częściej padają ofiarą cyberprzestępców. Postęp prac nad KSC to krok we właściwym kierunku i odpowiedź na nowe zagrożenia.