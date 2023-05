Cyberbezpieczeństwo to klucz do sukcesu 5G w Polsce

Związek Cyfrowa Polska uważa, że przy wdrażaniu technologii 5G konieczne jest wykluczenie z zakupów sprzętu oraz usług od dostawców wysokiego ryzyka, którzy mogą zagrozić obronności i bezpieczeństwu kraju.

Urząd Komunikacji Elektronicznej prowadził do 12 maja tego roku konsultacje dotyczące zapowiedzianej aukcji na częstotliwości z pasma 3,6 GHz (3,4-3,8 GHz) Rozdysponowane zasoby radiowe z tego pasma mają być wykorzystywane przez operatorów telekomunikacyjnych do świadczenia usług w technologii 5G, a cena wywoławcza każdej z czterech rezerwacji wyniesie 450 mln zł.

Odpowiednie rozdysponowanie pasma 3,6 GHz pozwoli przydzielić przedsiębiorcom telekomunikacyjnym bloki częstotliwości na potrzeby świadczenia nowoczesnych bezprzewodowych usług szerokopasmowych. Umożliwi to zbudowanie sieci znacznie szybszych i zapewnić stabilniejsze połączenia niż do tej pory. To z kolei pozwali podłączyć do sieci inteligentne urządzenia, które zrewolucjonizują nie tylko przemysł, biznes i miasta, ale także nasze codzienne życie.

– skomentował Michał Kanownik, prezes Związku Cyfrowa Polska

Bezpieczeństwo ponad wszystko

W stanowisku przesłanym do UKE, eksperci organizacji zrzeszającej działającą w Polsce branżę cyfrową akcentują przede wszystkim kwestie bezpieczeństwa cyfrowego, którego zapewnienie jest kluczowe dla prawidłowego funkcjonowania sieci piątej generacji. Według Cyfrowej Polski, aby upewnić się, że częstotliwości z poddanego aukcji pasma nie będą wykorzystane w niewłaściwym celu, niezbędne jest zastosowanie zestawu narzędzi Unii Europejskiej w zakresie cyberbezpieczeństwa 5G. Innymi słowy, powinniśmy wypracować skoordynowane europejskie podejście do nowych technologii telekomunikacyjnych.

Istotną kwestię stanowi także podejście do sprzedawców lub producentów uznanych za stanowiących zagrożenie dla obronności państwa lub bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Takiego dostawcę należy niezwłocznie wykluczyć z dalszych zakupów zarówno sprzętu jak i usług.

– apeluje Cyfrowa Polska w stanowisku skierowanym do UKE

Kto jednak ma decydować o tym, kto jest tak zwanym dostawcą wysokiego ryzyka? Zdaniem ekspertów taka konkretna lista instytucji powinna być pilnie określona. Związek Cyfrowa Polska proponuje, aby prawo do wnioskowania do właściwego ministra ds. informatyzacji o uznanie danego podmiotu za dostawcę wysokiego ryzyka powinny mieć co najmniej Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencja Wywiadu, Prokuratura Generalna, a także NASK, Instytut Łączności, UKE oraz minister cyfryzacji z własnej inicjatywy.

Były to już drugie konsultacje w sprawie nowych częstotliwości dla sieci 5G. Pierwsze zakończyły się w styczniu. Jak oceniał wówczas ówczesny minister w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, a obecny minister cyfryzacji Janusz Cieszyński, wpływy do budżetu państwa z tytułu rozdysponowania częstotliwości szacowane są na 1,9 mld zł w 2023 roku.

