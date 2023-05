GlobalData: w 2027 roku z 5G będzie korzystać 5,5 miliarda osób

Obecnie 18% wszystkich subskrypcji mobilnych stanowią oferty z 5G. W 2027 roku ich liczba ma wzrosnąć do 48%, a penetracja 5G na Staryk Kontynencie osiągnie 88% – przewiduje GlobalData.

Pod koniec 2022 roku na świecie było 1,7 mld abonentów 5G, co stanowiło 18% wszystkich subskrypcji komórkowych na całym świecie. Oczekuje się, że liczba ta urośnie do 2027 roku do 5,5 miliarda, co będzie stanowić 48% wszystkich subskrypcji mobilnych.

Jak przewiduje GlobalData, w Europie penetracja 5G wzrośnie przez 5 lat z 15% do 88%, w Chinach z 86% do 154%, a w USA z 53% do 162%. W tym samym okresie (2022 - 2027) penetracja 5G w Indiach wzrośnie (według oczekiwań) z 1% do 40%.

Wdrażanie 5G nie osiągnęło jeszcze takiego poziomu, jak oczekiwały telekomy. Technologia ta nadal potrzebuje silnego, masowego zastosowania B2C (business-to-consumer), innego niż tylko stacjonarny dostęp bezprzewodowy (FWA). Jednak dążenie operatorów komórkowych do zwiększania przypadków użycia 5G przez konsumentów będzie kontynuowane. Gry w chmurze, rzeczywistość rozszerzona (AR) i rzeczywistość wirtualna (VR) należą do obszarów, które prawdopodobnie zostaną wykorzystane przy poszukiwaniu tych możliwości.

Wiele wskazuje na to, że 5G zyskuje na atrakcyjności, a przedsiębiorstwa są bardziej skłonne rozważyć 5G jako podstawową usługę dostępu. Na większości rynków technologia 5G nie jest powszechnie dostępne w formie autonomicznej (SA), która oferuje pełne możliwości sieci piątej generacji (większa prędkość, małe opóźnienia i duże zagęszczenie urządzeń IoT). Jednak tam, gdzie jest (na przykład w USA), istnieją wyraźne oznaki, że przedsiębiorstwa mają do tego coraz lepszy stosunek.

W bardziej płynnym hybrydowym środowisku pracy przedsiębiorstwa będą coraz częściej korzystać z łączności bezprzewodowej w oddziałach. W szczególności prywatne 5G jest pozycjonowane jako uzupełnienie wewnętrznych sieci Wi-Fi, które wraz z przetwarzaniem brzegowym umożliwią obsługę takich rozwiązań, jak AR, VR, analiza wideo czy autonomiczne roboty.

Źródło zdjęć: Shutterstock

Źródło tekstu: globaldata.com