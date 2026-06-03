ZUS informuje. Chodzi o najbliższy piątek
Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje o zmianach. Chodzi o długi weekend, a konkretnie piątek 5 czerwca.
Dla wielu osób już jutro (4 czerwca) zacznie się długi weekend. Wystarczy wziąć wolny piątek, aby mieć aż 4 dni odpoczynku. To jednak też utrudnienia w niektórych urzędach. O jednym z nich poinformował ZUS w swoim najnowszych komunikacie.
ZUS informuje ws. 5 czerwca
Zakład Ubezpieczeń Społecznych opublikował na swojej stronie komunikat, w którym przestrzega przed niewielkimi utrudnieniami związanymi z długim weekendem. Chodzi konkretnie o piątek 5 czerwca. Tego dnia Centrum Kontaktu Klientów ZUS (numer 22 560 16 00) będzie działać tylko do godz. 16:00.
Zachęcamy Państwa do załatwiania swoich spraw w ZUS przez internet. Za pośrednictwem portalu eZUS przez 7 dni w tygodniu mogą Państwo m.in. wysłać wnioski, skorzystać z kalkulatora emerytalnego lub wygenerować zaświadczenie.
Jednocześnie ZUS przeprasza za utrudnienia.