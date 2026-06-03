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ZUS informuje. Chodzi o najbliższy piątek

Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje o zmianach. Chodzi o długi weekend, a konkretnie piątek 5 czerwca.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 09:40
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ZUS informuje. Chodzi o najbliższy piątek
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Dla wielu osób już jutro (4 czerwca) zacznie się długi weekend. Wystarczy wziąć wolny piątek, aby mieć aż 4 dni odpoczynku. To jednak też utrudnienia w niektórych urzędach. O jednym z nich poinformował ZUS w swoim najnowszych komunikacie.

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ZUS informuje ws. 5 czerwca

Zakład Ubezpieczeń Społecznych opublikował na swojej stronie komunikat, w którym przestrzega przed niewielkimi utrudnieniami związanymi z długim weekendem. Chodzi konkretnie o piątek 5 czerwca. Tego dnia Centrum Kontaktu Klientów ZUS (numer 22 560 16 00) będzie działać tylko do godz. 16:00.

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pisze ZUS.

Jednocześnie ZUS przeprasza za utrudnienia.

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telepolis
ZUS Zakład Ubezpieczeń Społecznych ZUS utrudnienia
Źródła zdjęć: alexgo.photography / Shutterstock.com
Źródła tekstu: ZUS