Zakaz lotów we wschodniej Polsce. Schowaj drona do szuflady
Polska Agencja Żeglugi Powietrznej (PANSA) wydała komunikat dotyczący zakazów lotów. Te są niezwykle restrykcyjne i obejmują teren przy naszej wschodniej granicy.
Zakaz ma potrwać do 9 grudnia 2025 i obejmuje strefę nazwaną EPR129. Jest to pas ziemi o szerokości około 50 kilometrów rozciągający się wzdłuż granicy z Białorusią i Ukrainą. Na jego terenie obowiązuje bezwzględny zakaz latania dronami. Co więcej, samoloty cywilne mają prawo w nim latać jedynie od wschodu do zachodu słońca. A i to pod warunkiem, że uzyskają na to specjalną zgodę, a samolot ma działający transponder.
Zakaz latania nocą
Po zachodzie słońca latać mogą jedyne samoloty wojskowe. jednak i od tej zasady są pewne wyjątki. Te obejmują pogotowie ratunkowe, lub służby wykonujące działania związane z ochroną życia lub zdrowia ludzi i zwierząt. Wyjątek będą stanowiły także ewentualne klęski żywiołowe. Tu należy jednak podkreślić, że każdy taki lot będzie musiał wcześniej uzyskać indywidualną zgodę od stosownego organu.
Restrykcje te rzecz jasna mają związek z tym, co wydarzyło się ubiegłej nocy. Pozwolą one na łatwiejszą identyfikację zagrożeń w sytuacji, gdyby podobny scenariusz miał się powtórzyć.