Orange: tak możesz zgarnąć 150 zł. Zajrzyj do aplikacji
Użytkownicy aplikacji Mój Orange mogą nie tylko sprawdzić w niej stan konta, faktury i odebrać bonusy rozdawane przez operatora. To także okazja na szybką rozgrywkę, a od niedawna w apce jest nowa gra. Warto próbować swych sił, bo można zgarnąć atrakcyjną nagrodę.
W ostatnim czasie aplikacja Mój Orange mocno się zmienia, a nowych modułów i elementów jest tyle, że chyba nawet jej twórcy zaczynają się w tym wszystkim gubić. Tym bardziej więc trudno rozeznać się w nowościach użytkownikom. Jak się okazuje, w aplikacji od kilku dni dostępna jest nowa mini gra.
To już czwarta gra, która w tym roku trafiła do aplikacji Mój Orange. Wcześniej można było pograć w Węża, Gwiezdną Przygodę oraz Kapitana Memo. Jak zdradza Orange, wszystkie miały jeden wspólny cel – nie tylko dać chwilę relaksu, ale stworzyć pretekst, żeby zajrzeć do aplikacji częściej niż tylko raz w miesiącu. Teraz do już dostępnych gier dołącza Biegiem!, czyli nowa propozycja dla tych, którzy lubią krótką, dynamiczną rozgrywkę.
Zagraj przed nowym rokiem, możesz zgarnąć 150 zł
Nowa gra stawia na prostą zasadę, ale wymaga skupienia. Jak opisuje Orange na firmowym blogu, w Biegiem! liczy się refleks i szybkie decyzje. Po rozpoczęciu rozgrywki trzeba sprawnie omijać przeszkody, zbierać monety i łapać bonusy. Każda runda trwa chwilę, ale łatwo złapać się na tym, że chce się poprawić swój wynik.
W świątecznym okresie operator przygotował dodatkowe wyzwanie. Do 31 grudnia trwa akcja Świąteczny sprint, w której najlepsi gracze mogą zgarnąć nagrody. Komu uda się znaleźć w TOP 40, wygra voucher o wartości 150 zł na zakupy w Allegro.
Po zakończeniu wyzwania gra zostanie w aplikacji już bez nagród, ale nadal będzie można się bawić i rywalizować z innymi. Żeby zagrać, wystarczy zalogować się do aplikacji Mój Orange adresem e-mail, wejść do zakładki Dla Ciebie albo Dla Firm i uruchomić grę. Regulamin akcji znajduje się bezpośrednio w aplikacji Mój Orange, nad przyciskiem uruchamiającym grę.