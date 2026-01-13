3,6 mln Polaków musi to zrobić. Inaczej zapłacą nawet 5 tys. zł kary
W 2026 roku aż 3,6 mln Polaków musi udać się do urzędu. Jeśli tego nie zrobią, to mogą otrzymać karę w wysokości 5 tys. zł.
Każdy dorosły obywatel Polski ma obowiązek posiadania aktualnego dowodu osobistego. Nie zmienia tego fakt, że od jakiegoś czasu możemy korzystać z cyfrowego e-Dowodu, który wszędzie musi być traktowany na równi z fizycznym dokumentem. Nadal musimy mieć ważny plastikowy dowód. W tym roku obowiązek wymiany dotknie aż 3,6 mln osób.
Obowiązkowa wymiana dowodu osobistego
Dowody osobiste mają w Polsce ważność 10 lat. Po tym czasie dokument należy wymienić na nowy. Oznacza to, że w tym roku taki obowiązek spotka przede wszystkim osoby, które w roku 2016, 2006, 1996 i 1986 roku (i tak dalej) osiągnęły pełnoletniość.
To obywatele Polski, którzy w tym roku osiągną wiek 28, 38, 48 czy też 58 lat. Wyjątek stanowią sytuacje, gdy po drodze nie pojawił się wcześniejszy obowiązek wymiany wskutek uszkodzenia lub zgubienia dokumentu, a także zmiany nazwiska (np. po ślubie).
Ministerstwo Cyfryzacji przekazało, że taki obowiązek dotknie w 2026 roku aż 3,6 mln Polaków. Jeśli nie wymienią dokumentu na czas, to mogą otrzymać karę. Jej wysokość zależy od decyzji sądu, ale może wynieść nawet 5 tys. zł. Wniosek o wydanie nowego dowodu należy złożyć najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności aktualnego dokumentu.
Warto pamiętać, że wymiana dowodu osobistego jest w Polsce całkowicie bezpłatna. Jedyny koszt, który możemy z tego tytułu ponieść, to wyrobienie nowego zdjęcia czy też ewentualny dojazd do urzędu. Wniosek można złożyć osobiście lub przez Internet (konieczny jest Profil Zaufany). Od 2021 roku wymagane jest złożenie ręcznego podpisu oraz oddanie odcisków palców, więc bez wizyty się nie obejdzie.