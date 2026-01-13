Wiadomości

3,6 mln Polaków musi to zrobić. Inaczej zapłacą nawet 5 tys. zł kary

W 2026 roku aż 3,6 mln Polaków musi udać się do urzędu. Jeśli tego nie zrobią, to mogą otrzymać karę w wysokości 5 tys. zł.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 12:42
4
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
3,6 mln Polaków musi to zrobić. Inaczej zapłacą nawet 5 tys. zł kary

Każdy dorosły obywatel Polski ma obowiązek posiadania aktualnego dowodu osobistego. Nie zmienia tego fakt, że od jakiegoś czasu możemy korzystać z cyfrowego e-Dowodu, który wszędzie musi być traktowany na równi z fizycznym dokumentem. Nadal musimy mieć ważny plastikowy dowód. W tym roku obowiązek wymiany dotknie aż 3,6 mln osób.

Dalsza część tekstu pod wideo

Obowiązkowa wymiana dowodu osobistego

Dowody osobiste mają w Polsce ważność 10 lat. Po tym czasie dokument należy wymienić na nowy. Oznacza to, że w tym roku taki obowiązek spotka przede wszystkim osoby, które w roku 2016, 2006, 1996 i 1986 roku (i tak dalej) osiągnęły pełnoletniość.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Smartfon APPLE iPhone 15 Pro Max (odnowiony, nieaktywowany) 5G 512GB 6.7" 120Hz Tytan Biały (CPO) 2x eSIM
Smartfon APPLE iPhone 15 Pro Max (odnowiony, nieaktywowany) 5G 512GB 6.7" 120Hz Tytan Biały (CPO) 2x eSIM
0 zł
6399 zł - najniższa cena
Kup teraz 6399 zł
Smartfon MOTOROLA Edge 60 Pro 5G 12/512GB 6.67" 120Hz Kobaltowy
Smartfon MOTOROLA Edge 60 Pro 5G 12/512GB 6.67" 120Hz Kobaltowy
0 zł
2299 zł - najniższa cena
Kup teraz 2299 zł
Telefon MYPHONE Hammer Horizon LTE Czarny
Telefon MYPHONE Hammer Horizon LTE Czarny
0 zł
349 zł - najniższa cena
Kup teraz 349 zł
Advertisement

To obywatele Polski, którzy w tym roku osiągną wiek 28, 38, 48 czy też 58 lat. Wyjątek stanowią sytuacje, gdy po drodze nie pojawił się wcześniejszy obowiązek wymiany wskutek uszkodzenia lub zgubienia dokumentu, a także zmiany nazwiska (np. po ślubie).

Ministerstwo Cyfryzacji przekazało, że taki obowiązek dotknie w 2026 roku aż 3,6 mln Polaków. Jeśli nie wymienią dokumentu na czas, to mogą otrzymać karę. Jej wysokość zależy od decyzji sądu, ale może wynieść nawet 5 tys. zł. Wniosek o wydanie nowego dowodu należy złożyć najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności aktualnego dokumentu.

Warto pamiętać, że wymiana dowodu osobistego jest w Polsce całkowicie bezpłatna. Jedyny koszt, który możemy z tego tytułu ponieść, to wyrobienie nowego zdjęcia czy też ewentualny dojazd do urzędu. Wniosek można złożyć osobiście lub przez Internet (konieczny jest Profil Zaufany). Od 2021 roku wymagane jest złożenie ręcznego podpisu oraz oddanie odcisków palców, więc bez wizyty się nie obejdzie.

Image
telepolis
dowód osobisty wymiana dowodu nowy dowód osobisty wymiana dowodu osobistego
Zródła zdjęć: Shutterstock