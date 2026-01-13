3,6 mln Polaków musi to zrobić. Inaczej zapłacą nawet 5 tys. zł kary

Każdy dorosły obywatel Polski ma obowiązek posiadania aktualnego dowodu osobistego. Nie zmienia tego fakt, że od jakiegoś czasu możemy korzystać z cyfrowego e-Dowodu, który wszędzie musi być traktowany na równi z fizycznym dokumentem. Nadal musimy mieć ważny plastikowy dowód. W tym roku obowiązek wymiany dotknie aż 3,6 mln osób.

Obowiązkowa wymiana dowodu osobistego

Dowody osobiste mają w Polsce ważność 10 lat. Po tym czasie dokument należy wymienić na nowy. Oznacza to, że w tym roku taki obowiązek spotka przede wszystkim osoby, które w roku 2016, 2006, 1996 i 1986 roku (i tak dalej) osiągnęły pełnoletniość.

To obywatele Polski, którzy w tym roku osiągną wiek 28, 38, 48 czy też 58 lat. Wyjątek stanowią sytuacje, gdy po drodze nie pojawił się wcześniejszy obowiązek wymiany wskutek uszkodzenia lub zgubienia dokumentu, a także zmiany nazwiska (np. po ślubie).

Ministerstwo Cyfryzacji przekazało, że taki obowiązek dotknie w 2026 roku aż 3,6 mln Polaków. Jeśli nie wymienią dokumentu na czas, to mogą otrzymać karę. Jej wysokość zależy od decyzji sądu, ale może wynieść nawet 5 tys. zł. Wniosek o wydanie nowego dowodu należy złożyć najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności aktualnego dokumentu.