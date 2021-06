Znika tymczasowy profil zaufany. Zmiany już od 17 czerwca

17 czerwca 2021 roku zostaną wprowadzone ważne zmiany w profilu zaufanym. Przede wszystkim zniknie tymczasowy profil zaufany, wprowadzony z powodu pandemii Covid-19, ma być też lepiej i prościej.

Dzisiaj są dwie możliwości, by założyć profil zaufany (PZ). Pierwszą jest skorzystanie z bankowości elektronicznej, za pomocą której potwierdzimy swoją tożsamość. Druga opcja to wypełnienie wniosku online i osobista wizyta w punkcie potwierdzającym. W związku z pandemią Covid-19 powstała też trzecia opcja – założenie tymczasowego profilu tymczasowego, ważnego 3 miesiące, w trakcie wideospotkania z urzędnikiem.

Od 17 czerwca tego roku ta ostania możliwość, czyli potwierdzenie swojej tożsamości podczas wideokonferencji z urzędnikiem, stanie się sposobem na założenie profilu tymczasowego (ważnego przez 3 lata), a nie tymczasowego PZ. Jest to możliwe dzięki wejściu w życie nowelizacji ustawy o informatyzacji działalności realizujących zadania publiczne.

Wszystkie osoby, które mają tymczasowy profil zaufany, 17 czerwca staną się właścicielami „tradycyjnego” profilu zaufanego. Wdrożenie nowości ma się zacząć w nocy z 16 na 17 czerwca.

Zrobimy wszystko, aby poszło jak najsprawniej. Jednak już teraz prosimy o wyrozumiałość, gdyby wystąpiły jakieś problemy.

– napisał resort cyfryzacji w komunikacie

Zmiany na lepsze

Osoby, które mają teraz tymczasowy profil zaufany, od 17 czerwca będą mieć profil zaufany. W ciągu 24 godzin od wdrożenia mogą wystąpić przerwy w dostępie do takiego profilu zaufanego. Jeśli nie będzie działał, należy ponowić próbę zalogowania się później. Nowy profil zaufany będzie ważny przez 3 lata. Osoby, które czekają na założenie tymczasowego profilu zaufanego, od 17 czerwca będą otrzymywać profil zaufany.

Tymczasowy profil zaufany miał nie tylko krótszy okres ważności, ale nie dało się go również samodzielnie przedłużyć. Trzeba było więc składać wniosek o nowy profil. "Pełny" profil zaufany nie ma takich ograniczeń.

Profil zaufany umożliwia potwierdzenie tożsamości w Internecie. To zbiór naszych zaszyfrowanych danych, który jest przypisany do konkretnego, niepowtarzalnego numeru PESEL. Profil zaufany umożliwia szybki i bezpieczny kontakt z urzędami. Mając go możemy korzystać ze wszystkich dostępnych e-usług, czyli spraw urzędowych, które można załatwiać online.

Z profilu zaufanego korzysta już niemal 11,3 miliona Polaków. Tylko w 2021 roku założyło go już ponad 2,5 miliona osób.

