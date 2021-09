Xiaomi otworzy nowy salon firmowy: Xiaomi Store Grochowska

Xiaomi zapowiada otwarcie nowego firmowego salonu sprzedaży – Xiaomi Store Grochowska. Podczas wydarzenia można spodziewać się tradycyjnych dla chińskiego producenta promocji i specjalnych okazji. Wydarzenie odbędzie się za tydzień.

Grochowska to jedna z większych ulic prawobrzeżnej Warszawy – i to właśnie przy niej zostanie otwarty czwarty w stolicy już salon sprzedaży chińskiego producenta. Będzie można go odwiedzić już za tydzień, 24 września, pod adresem Grochowska 18 w pobliżu centrum handlowego King Cross Praga. Sklep nie będzie się jednak mieścił w jego wnętrzu.

Zobacz: Xiaomi 11T i 11T Pro – zadebiutowały nowe flagowce o filmowych możliwościach

Zazwyczaj otwarciom nowych salonów Xiaomi towarzyszą promocje, podczas których producent oferuje zniżki na wybrane towary. Tak ma być i tym razem.

Xiaomi Store Grochowska przywita Was niesamowitymi promocjami, musisz być z nami

– zachęca Xiaomi w swoich mediach społecznościowych,

Firma nie zdradza jednak szczegółów dotyczących tego, jakich okazji można się spodziewać podczas otwarcia. O nich dowiemy się najprawdopodobniej w przyszłym tygodniu.

Już 24 września otwieramy nasz 4-ty salon Xiaomi Store w Warszawie! Xiaomi Store Grochowska przywita Was niesamowitymi promocjami, musisz być z nami 🥳 pic.twitter.com/BJhlF7nCj1 — Xiaomi Polska (@XiaomiPL) September 17, 2021

W Warszawie jest to już czwarty duży punkt sprzedaży Xiaomi, inne ulokowane są w centrum Westfield Arkadia, Galerii Mokotów i Galerii Młociny. W sumie w całej Polsce jest ich już ponad 20, w kilkunastu miastach Polski. W ostatnim czasie producent otworzył nowe sklepy firmowe w Łodzi oraz Kielcach (na zdjęciu otwierającym).

Zobacz: Xiaomi Pad 5 zaprezentowany. Ten tablet narobi zamieszania!

Zobacz: Xiaomi 11 Lite 5G NE, nowy król średniej półki. Już jest, dobra cena!

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Xiaomi

Źródło tekstu: Xiaomi