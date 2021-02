Xiaomi Mi 11 już w Polsce – zobacz konferencję

To już dziś! Zaprezentowany w ostatnich dniach 2020 roku Xiaomi Mi 11 w końcu doczeka się światowej premiery, zadebiutuje także na polskim rynku. Prezentacja tego modelu odbędzie o godzinie 13 naszego czasu. Oglądają ją z nami!

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami światowa premiera Xiaomi Mi 11 odbędzie się dziś, 8 lutego 2021 roku o godzinie 13:00 naszego czasu. Poza tym, znanym nam już modelem, Xiaomi prawdopodobnie pokaże jeszcze inne swoje produkty, chociaż nie należy liczyć, że będzie to model Xiaomi Mi 11 Pro lub Xiaomi Mi 11 Pro+. Zagadką pozostaje także premiera Xiaomi Mi 11 Lite.

Światowa i polską premiera odbywać się będzie on-line, będzie ja można śledzić w mediach społecznościowych, w tym także na YouTube. Możecie ją śledzić razem z nami.

Xiaomi Mi 11: ile będzie kosztował?

Niestety, ceny za Xiaomi Mi 11 w Europie nie będą niskie. Chociaż w Chinach ten telefon można już mieć za równowartość ok. 2300 zł, to na naszym kontynencie trzeba będzie przygotować już większe kwoty. Xiaomi Mi 11 w wersji 8/128 GB wyceniony został na 799 euro (3592 zł), a model 8/256 GB to wydatek aż 899 euro (4042 zł). Co otrzymamy w zamian?

Flagowy Xiaomi Mi 11 to smartfon z ekranem AMOLED o przekątnej 6,8 cala i rozdzielczości QHD+ (3200×1440). Odświeżanie ekranu wynosi 120 Hz, jego atutami są też zgodność z HDR10+ oraz wytrzymałe szkło Gorilla Glass Victus.

Moc do pracy Xiaomi Mi 11 dostarcza chipset Snapdragon 888 o taktowaniu do 2,84 GHz. W zapowiedziach pojawiały się trzy warianty pamięci telefonu: z 8 GB RAM LPDDR5 i 128 GB wewnętrznej UFS 3.1, z 8 GB i 256 GB oraz najlepiej wyposażony – 12 GB RAM i 256 GB wewnętrznej. Ten ostatni prawdopodobnie jednak nie wejdzie do Europy lub stanie się to w późniejszym terminie.

Xiaomi Mi 11 ma potrójny układ aparatów z główną matrycą 108 Mpix, wspierają go szerokokątny 13 MPix i makro 5 MPix. Przedni aparat ma 20 MPix.

Za dostarczenie energii odpowiada akumulator 4600 mAh z szybkim ładowaniem 55 W. Jest też ładowanie bezprzewodowe 50 W oraz ładowanie zwrotne 10 W.

Smartfon pracuje pod kontrolą Androida 11 z MIUI 12.5

