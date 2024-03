Wybory samorządowe 2024: te rzeczy załatwisz online

Już za niecałe dwa tygodnie w Polsce odbędą się wybory samorządowe. Zobacz, co możesz zrobić online, zanim pójdziesz oddać swój głos, i do czego może Ci się przydać aplikacja mObywatel.

7 kwietnia 2024 roku odbędzie się pierwsza tura wyborów samorządowych. Tego dnia wybierzemy naszych przedstawicieli do sejmików wojewódzkich, rad powiatów, gmin i miast, a także marszałków, starostów i wójtów gmin oraz burmistrzów i prezydentów miast. Warto pamiętać, że w wyborach samorządowych nie można jednorazowo zmienić miejsca głosowania, tak jak to miało miejsce w wyborach do parlamentu. Nie jest również możliwe otrzymanie zaświadczenia o prawie do głosowania, by móc zagłosować w dowolnym lokalu wyborczym. Wiele rzeczy przed wyborami możemy jednak załatwić online, by się do nich właściwie przygotować.

Sprawdź swoje dane w Centralnym Rejestrze Wyborców

Centralny Rejestr Wyborców (CRW) przetwarza dane osobowe wszystkich obywateli polskich, którzy ukończyli 17 lat, a także obywateli innych niż Polska państw Unii Europejskiej oraz Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, jeśli złożyli wniosek o dopisanie ich danych do rejestru.

Swoje dane w CRW można sprawdzić po zalogowaniu się na stronie gov.pl lub w aplikacji mObywatel. W tym drugim przypadku, po zalogowaniu się do aplikacji wciskamy przycisk "Wszystkie" w sekcji Usługi i wybieramy "Wybory".

Zmień stałe miejsce głosowania lub dopisz się do CRW

Ministerstwo Cyfryzacji przypomina, że od 21 lutego 2024 roku obowiązują nowe procedury dotyczące wniosków o rejestrację stałego obwodu głosowania w wyborach samorządowych. Uproszczone przepisy mają ułatwić proces oddawania głosów osobom, które nie mają zameldowania w swoim stałym miejscu zamieszkania. Aby móc tam zagłosować:

wejdź na stronę gov.pl,

zaloguj się swoim profilem zaufanym,

podaj swój adres stałego miejsca zamieszkania i zaznacz oświadczenie, że mieszkasz pod tym adresem na stałe; możesz też dołączyć do wniosku dokumenty potwierdzające fakt zamieszkania w danej gminie, na przykład umowę najmu mieszkania, oświadczenie właściciela mieszkania, w którym mieszkasz czy rachunek za prąd, na którym są dane),

sprawdź wniosek i podpisz go elektronicznie.

Potwierdzenie złożenia wniosku i decyzję o zmianie miejsca stałego obwodu głosowania otrzymasz na swoją skrzynkę ePUAP.

Przez Internet można również zgłosić zamiar głosowania przez pełnomocnika. Rozwiązanie to zostało przygotowane z myślą o osobach, które ukończyły 60 lat lub posiadają orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności. Zamiast przychodzić do lokalu wyborczego w dniu wyborów, osoby takie mogą zagłosować przez pełnomocnika, czyli upoważnić inną osobę, aby zagłosowała w ich imieniu. Można także zgłosić chęć głosowania korespondencyjnego. Zamiar zagłosowania w sposób inny niż tradycyjny powinno się zgłosić do 13 dnia przed wyborami.

Do lokalu wyborczego z mDowodem

Zbliżające się wybory samorządowe to kolejne wybory, w których w lokalu wyborczym można okazać aktualny mDowód, dostępny w aplikacji mObywatel 2.0. Zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem, od 2023 roku jest to pełnoprawny dokument, za pomocą którego da się potwierdzić swoją tożsamość na terenie naszego kraju, podobnie jak tradycyjnym, plastikowym dokumentem. Z rozwiązania tego można skorzystać również offline, bez dostępu do Internetu.

Zobacz: mObywatel nie daje rady, ale rząd nie rezygnuje. Nowa usługa być musi

Zobacz: mObywatel z kolejnymi nowościami. Skorzysta ponad 360 tys. osób

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Shutterstock

Źródło tekstu: Ministerstwo Cyfryzacji