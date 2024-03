mObywatel z kolejnymi nowościami. Skorzysta ponad 360 tys. osób

Aplikacja mObywatel oferuje teraz dwa nowe dokumenty. Z ich pomocą ponad 360 osób może potwierdzić swoje prawo do wykonywania zawodu.

Ministerstwo Cyfryzacji poinformowało o dodaniu kolejnych dwóch dokumentów do aplikacji mObywatel. Teraz z pomocą tego narzędzia zainstalowanego w pamięci smartfonu swoje uprawnienia zawodowe mogą potwierdzić pielęgniarki i położne. To w sumie ponad 360 tysięcy osób. Prawo Wykonywania Zawodu Pielęgniarki lub Położnej w aplikacji to elektroniczny odpowiednik tradycyjnej wersji dokumentu.

Aby skorzystać z elektronicznego Prawa Wykonywania Zawodu Pielęgniarki lub Położnej, należy zalogować się do aplikacji mObywatel 2.0. Warunkiem koniecznym jest również to, by okręgowa rada pielęgniarek i położnych wpisała daną osobę do okręgowego rejestru pielęgniarek/położnych. Z Prawa Wykonywania Zawodu Pielęgniarki lub Położnej mogą skorzystać osoby, które:

posiadają dyplom ukończenia polskiej szkoły pielęgniarskiej albo szkoły położnych, bądź nostryfikowany w Polsce dyplom ukończenia studiów pielęgniarskich albo położniczych, uzyskany w innym państwie niż państwo członkowskie UE,

posiadają pełną zdolność do czynności prawnych,

stan ich zdrowia pozwala na wykonywanie zawodu pielęgniarki albo położnej,

wykazują nienaganną postawę etyczną.

Prawo Wykonywania Zawodu Pielęgniarki lub Położnej w aplikacji

Aby skorzystać z cyfrowej wersji Prawa Wykonywania Zawodu Pielęgniarki lub Położnej należy:

pobrać aplikację mObywatel 2.0 z Google Play (Android) lub App Store (iOS),

zarejestrować się w aplikacji, potwierdzając tożsamość profilem zaufanym, bankowością elektroniczną lub e-dowodem,

dodać pierwszy obowiązkowy dokument, mDowód lub Diia.pl,

dodać dokument Prawo Wykonywania Zawodu Pielęgniarki/Położnej. Znaleźć je można u góry ekranu startowego, w sekcji Dokumenty. Wystarczy nacisnąć "Dodaj" i na liście dokumentów wybierz ten konkretny. Aby go dodać, trzeba być osobą wpisaną do okręgowego rejestru pielęgniarek/położnych,

pokazać wyświetlone dane wraz z ostatnią aktualizacją osobie, która chce sprawdzić dokument.

Elektroniczne Prawo Wykonywania Zawodu Pielęgniarki lub Położnej można potwierdzić również za pomocą kodu QR. Wystarczy w tym celu wybrać opcję "Potwierdź swoje dane", a następnie zeskanować kod osoby, która chce sprawdzić dokument .

Źródło zdjęć: mindea / Shutterstock.com, Ministerstwo Cyfryzacji

Źródło tekstu: Ministerstwo Cyfryzacji