Właściciel Volvo kupuje Meizu

Meizu ma nowego właściciela. Będąca w cieniu marka tanich chińskich smartfonów teraz będzie w tej samej rodzinie co Volvo.

Meizu to firma, która zdecydowanie nie była w stanie powtórzyć sukcesów swoich rodaków. Chińskie firmy takie jak Xiaomi, Oppo, Vivo, Realme czy Huawei (do czasu) notowały i dalej odnoszą wiele sukcesów. O istnieniu Meizu mało kto pamięta. Nawet w samych Chinach idzie im słabo.

Meizu ma nowego właściciela. Jest z branży... motoryzacyjnej

Nawet poobijany na rynku smartfonów Huawei, który ten rynek traktuje teraz i tak jako trzeciorzędny liczy się bardziej niż Meizu. Zasadne stawały się pytania o to jak długo Meizu pociągnie. Pomysły takie jak Flyme na smartfonach Sony Xperia w Chinach też nie dały kopa Meizu.

Na szczęście dla Meizu, jest ktoś, kto widzi dla niego zastosowanie. Nowym właścicielem Meizu jest Geely. To duży chiński gracz z branży motoryzacyjnej. Właściciel m.in. Volvo. Należący do Geely Zeekr wydał samochód Zeekr 001, gdzie zastosowany został właśnie Flyme for Car.

