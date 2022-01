Meizu 10 oficjalnie debiutuje

Meizu dalej istnieje i właśnie wydał kolejny smartfon. Meizu 10 to całkiem interesujący budżetowiec.

Meizu to drugoligowy chiński producent. Kiedyś próbował on ekspansji światowej i rywalizacji z m.in. Xiaomi czy Oppo. No właśnie. Kiedyś. Teraz firma głównie stara się przetrwać. Nie jest to bowiem gigant jak Huawei, który działa w kilkunastu (czasem bardzo odległych od siebie) branżach i może dywersyfikować przychody.

Meizu jednak się nie poddaje i wydał kolejny telefon. Marka zaprezentowała dzisiaj model Meizu 10. To budżetowiec, jednak trzeba przyznać, że jest on całkiem interesujący.

Urządzenie ma wyświetlacz o przekątnej 6,52 cala, a jego sercem jest układ Unisoc T618. Do kompletu użytkownik otrzyma 4/6 GB RAM i 64/128 GB pamięci wbudowanej. Akumulator będzie miał pojemność 5000 mAh i naładujemy go dzięki technologii 10 W.

Aparat główny składa się z trzech sensorów: 48 Mpix + 2 Mpix + 2 Mpix. Z przodu jest pojedynczy sensor 8 Mpix. Nakładką na Androida jest Flyme 9 lite. Nie zabrakło jacka 3,5 mm. Wariant 4/64 kosztuje 699 juanów (około 434 złotych), wersja 4/128 kosztuje 799 juanów (496 złotych), a 6/128 - 899 juanów (około 559 złotych).

Źródło zdjęć: meizu

Źródło tekstu: gizchina, wł