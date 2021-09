Meizu dalej żyje i prezentuje 3 nowe smartfony

Meizu to chińska marka będąca nieco w cieniu swoich rodaków z Huaweia, Xiaomi, Oppo, Vivo czy Realme. Producent dalej jednak żyje i zaprezentował trzy nowe telefony.

Meizu bardzo się stara, by utrzymać się na powierzchni. Chiński producent toczy jednak ciężką walkę. W samych Chinach musi się mierzyć z Huaweiem, Xiaomi, Oppo, Vivo czy Realme. Poza Chinami smartfony tego producenta da się co prawda kupić, ale często jest to bardzo ciężkie zadanie. Zwykle trzeba zamawiać z chińskich stron internetowych. Oficjalna dostępność Meizu pozostawia wiele do życzenia. Teraz producent zaprezentował jednak trzy nowe telefony. Meizu 18s i Meizu 18s Pro mają Snapdragona 888+. W przypadku lepszego urządzenia klient otrzyma wyświetlacz o przekątnej 6,7 cala i 8/12 GB RAM i 128/256 GB pamięci wbudowanej. Aparat główny to 50 Mpix + 32 Mpix + 8 Mpix. Z przodu jest sensor 44 Mpix. Akumulator ma pojemność 4500 mAh.

Meizu 18s różni się wyświetlaczem, akumulatorem i aparatem. Ma on bowiem 6,2 cala i potrójny aparat 64 Mpix + 8 Mpix + 16 Mpix. Z przodu jest sensor 20 Mpix. Nieco mniejszy akumulator ma pojemność 4000 mAh. Meizu 18x jako jedyny ma Snapdragona 870. Urządzenie ma wyświetlacz o przekątnej 6,67 cala. Aparat główny to z kolei 64 Mpix + 8 Mpix + 2 Mpix. Przedni sensor ma 13 Mpix. Akumulator ma 4300 mAh.

