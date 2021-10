Sony i Meizu zawierają sojusz. Będzie Flyme na Xperiach

Sony znalazł kolejnego sojusznika. Jest nim firma będąca w dość podobnej sytuacji na rynku mobilnym. To Meizu.

Sony już od dawna nie zalicza się do czołówki pod względem sprzedaży telefonów, jednak w ostatnim roku Japończycy odnotowali kilka sukcesów. Przede wszystkim udało się powstrzymać spadek sprzedaży smartfonów. Podobnej poprawie uległy wyniki finansowe. Japończycy co prawda mają bardzo dużo pieniędzy na zasypywanie strat Xperii (wszystkie inne obszary działalności przynoszą coraz większe zyski), ale przecież LG też miał. Koreańczycy mieli już jednak dosyć... Sony jest jednak odważniejszy. Tę odwagę widać choćby w dośc egzotycznych sojuszach. Na przykład wszystkie kolejne średniaki (od serii XA do obecnej serii 10) są przystosowane do zakupu systemu operacyjnego Sailfish fińskiej Jolli.

Teraz Sony zawiera sojusz z Meizu. Chiński producent smartfonów ma co prawda w Chinach 100 milionów użytkowników, ale całe państwo ma 1,4 miliarda ludzi... Niedługo telefony Sony Xperia 1 III w Chinach (piątek jeszcze tam nie ma) dostaną niektóre aplikacje Meizu (sklep z aplikacjami, mejla, pogodę, wiadomości itd.) i część funkcjonalności nakładki Flyme. Zobaczymy jak dużo Flyme będzie w nowych Xperiach. Niewykluczone, że będzie to specjalna wersja nakładki na urządzenia Sony.

