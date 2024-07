Polska 2050 chce zablokować kontrole kont Polaków. Jest projekt

Klub Polska 2050 złożył projekt ustawy, która anuluje uprawnienia Urzędów Skarbowych w zakresie kontroli kont bankowych. Dodatkowe uprawnienia zostały wprowadzone w ramach tzw. Polskiego Ładu, jeśli projekt zostanie zaakceptowany, zostanie przywrócony stan sprzed tych regulacji.

Zdaniem Polski 2050 urzędy powinny mieć możliwość kontroli jedynie w przypadku podejrzenia przestępstwa

Od lipca 2022 roku skarbówka uzyskała uprawnienia do niemal swobodnego zaglądania na rachunki bankowe Polaków. To efekt nowych uprawnień, jakie zyskała Krajowa Administracja Skarbowa w ramach Polskiego Ładu. Już w czasie postępowań przygotowawczych albo czynności wyjaśniających w sprawie karnej skarbowej naczelnik urzędu skarbowego może zgłosić się do banku o udostępnienie danych osoby fizycznej.

Chociaż skarbówka nie może żądać dostępu do informacji bez uprzedniego wszczęcia postępowania, jej uprawnienia istotnie rozszerzyły się. Przekazywane dane dotyczyć mogą również pełnomocników rachunków bankowych. Ówczesny resort finansów uspokajał jednak, że dostęp do powyższych danych wymaga konkretnej przyczyny i powiązania z czynami, będącymi przedmiotem postępowania przygotowawczego — przekazał w 2022 roku Dziennik Gazeta Prawna.

Jako Klub Polska 2050, złożyliśmy projekt ustawy, która przywraca zapisy dotyczące kontroli skarbowej sprzed Polskiego Ładu. W ramach Polskiego Ładu wprowadzono zapis, który mówi, że Urzędy Skarbowe mogą kontrolować nasze konta bankowe 👇@RyszardPetru#Polska2050 #RobimyTeRobote pic.twitter.com/KUYkKaq4vV — Polska 2050 (@PL_2050) July 24, 2024



Pomysł na przywrócenie stanu sprzed Polskiego Ładu

Projekt ustawy o zmianie ustawy Krajowej Administracji Skarbowej przedstawiony przez Klub Polska 2050 jest bardzo krótki. To w gruncie rzeczy jedynie przywrócenie stanu prawnego sprzed lipca 2022 roku.

Dziś złożyliśmy jako @PL_2050 projekt ustawy, który przywraca przepisy sprzed Polskiego Ładu, w zakresie kontroli naszych rachunków bankowych przez urzędy skrabowych.



Przyjęcie ustawy będzie oznaczać, że informacje o rachunku bankowym przekazywane będę jedynie wobec… pic.twitter.com/ZmPrw2qqpU — Ryszard Petru (@RyszardPetru) July 24, 2024



Oznaczałoby to ograniczenie uprawnień skarbówki w dostępie do rachunków bankowych podatników jedynie do sytuacji, w których występuje podejrzenie przestępstwa lub wykroczenia oraz przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego. W skrócie, informacje o rachunku bankowym byłyby przekazywane wyłącznie wobec podejrzanego w sprawie.

Państwo musi mieć dostęp do naszych danych wtedy, kiedy to jest konieczne. I tylko wtedy. Każdy z nas powinien się czuć bezpieczny, powinien się czuć we własnym kraju wolny. Właśnie po to jest nasz projekt ustawy.

- mówi Michał Gramatyka, wiceminister cyfryzacji

Źródło zdjęć: Polska 2050

Źródło tekstu: Polska 2050, oprac. wł