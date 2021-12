Po co komu Pyszne i Glovo. Zamów jedzenie z... TikToka

Najpopularniejsza aplikacja rozrywkowa na świecie szykuje się do wejścia do całkowicie nowego sektora. Co powiecie na TikTok Kitchen? Zamówmy jedzenie prosto z TikToka.

TikTok to prawdziwy fenomen na rynku mediów społecznościowych. ByteDance stworzył jedyną aplikację, która jest w stanie walczyć jak równy z równym z samym imperium Facebooka. Ponad miliard (nie licząc Chin, gdzie odpowiednikiem TikToka jest Douyin) użytkowników to bardzo łakomy kąsek. Miłośnicy TikToka są też do niego bardzo przyzwyczajeni, co w 2020 odczuł prezydent Donald Trump, kiedy amerykańska młodzież ruszyła do urn bronić swojej aplikacji. Teraz TikTok planuje kolejny krok. ByteDance przyzwyczaił nas do różnych oryginalnych pomysłów, jednak mało kto myślał o powstaniu TikTok Kitchen.

Usługa w pierwszej kolejności pojawi się w marcu 2022 w USA. Będzie można zamówić dania, które były największymi viralami na TikToku. Ich twórcy będą oczywiście wynagradzani przez TikToka. Raczej największe sieciówki spożywcze nie powinny jeszcze się bać. TikTok Kitchen będzie raczej kolejną metodą na przyciagnięcie i większe korzystanie z samej aplikacji. Kto wie, może TikTok uzna, że i TikTok Kitchen zasługuje na pełnoprawny rozwój? Byłby to naprawdę ciekawy pomysł. Szczególnie dla fanów TikToka, takich jak autor tekstu.

Źródło zdjęć: virtual dining concept, tiktok

Źródło tekstu: techcrunch, wł