TikTok pomógł szesnastolatce uciec od starego zboczeńca

Czym jest TikTok? Przede wszystkim to już obecnie najpopularniejsza aplikacja na świecie. TikTok znosi złote jajka dla swojego właściciela, jakim jest ByteDance. Uwielbiana przez młodzież aplikacja niekoniecznie znajduje zrozumienie u starszych użytkowników. Front z pewnością zmienią rodzice pewnej amerykańskiej szesnastolatki. Dziewczyna została uprowadzona przez sześćdziesięciojednoletniego mężczyznę. Wywiózł on ją już zresztą kilka stanów dalej. Na szczęście nastolatka przypomniała swoje jednego TikToka, gdzie zobaczyła gesty i ich znaczenie. Jednym z nich było jestem w niebezpieczeństwie.

Dziewczyna dała radę przekazać odpowiedni komunikat kierowcy innego samochodu. Tamten zawiadomił policję, która wkrótce uwolniła nastolatkę. Policjanci zatrzymali auto oficjalnie do rutynowej kontroli. Okazało się, że kierowca miał też telefon pełen nagich zdjęć innej nastolatki. Strach pomyśleć, co by mogło się stać, gdyby nie tamten TikTok na głupiej aplikacji. Policjanci nie zdradzili, którego konkretnie gestu użyła dziewczyna. Jednym z popularniejszych jest jednak zgięcie kciuka na otwartej dłoni i zakrycie go po chwili resztą palców.

