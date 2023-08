T-Mobile rozszerza zasięg światłowodu. Pomoże w tym Vectra

Współpraca z Grupą Vectra to kolejny kamień milowy w rozwoju oferty światłowodowej T-Mobile Polska. Obejmuje ona teraz zasięg sieci takich operatorów, jak Orange, Światłowód Inwestycje, Nexera i Fiberhost. Teraz dojdzie do tego infrastruktura sieciowa Vectry.

Kompleksowa oferta usług dla całego domu to podstawa naszej strategii rozwoju. Dlatego z jednej strony cały czas szukamy nowych rozwiązań, o które będziemy mogli wzbogacić nasze portfolio, ale z drugiej: chcemy rozwijać dostępność naszych usług, żeby jak najwięcej osób mogło cieszyć się najwyższą jakością T-Mobile. Dzisiaj wykonujemy kolejny krok w tym kierunku. Dzięki umowie z Grupą Vectra sukcesywnie zyskamy dostęp do ok. 4 mln gospodarstw domowych, co znacząco zwiększy liczbę osób które mogą skorzystać z naszej oferty konwergentnej.