Vectra chwali się szybkością Internetu. W tych miastach wygrywa

SpeedTest.pl podsumował testy użytkowników za drugi kwartał 2023 roku. Wynika z nich, że Vectra miała najszybszy Internet domowy w 51 miastach Polski, w tym w Warszawie i Gdańsku.

W obecnych czasach dostęp do usług internetowych o wysokiej prędkości i niezawodności to podstawa. Dostępu do szybkiego i bezpiecznego łącza internetowego potrzebują firmy, instytucje państwowe, szpitale, szkoły i gospodarstwa domowe. Vectra zapewnia, że rozumie te wyzwania i dąży do zapewnienia szybkiego i stabilnego połączenia internetowego jak najszerszemu gronu odbiorców w Polsce. Potwierdzają to wyniki testów użytkowników SpeedTest.pl za drugi kwartał 2023 roku. Według nich Vectra jest dostawcą Internetu domowego o najwyższej szybkości pobierania danych w 51 polskich miastach.

Te miasta, to: Warszawa, Gdańsk, Poznań, Szczecin, Bielsko-Biała, Kielce, Płock, Kalisz, Legnic, Tarnów, Jelenia Góra, Siedlce, Stargard, Zamość, Ełk, Siemianowice Śląskie, Piła, Tomaszów Mazowiecki, Świnoujście, Krosno, Stalowa Wola, Pruszcz Gdański, Racibórz, Ostrołęka, Skarżysko-Kamienna, Żary, Malbork, Nowy Dwór Mazowiecki, Sanok, Augustów, Mława, Kłodzko, Giżycko, Świebodzice, Władysławowo, Straszyn, Działdowo, Gryfice, Opoczo, Aleksandrów Łódzki, Mrągowo, Łańcut, Goleniów, Łowicz, Płońsk, Gubin, Łask, Skoczów, Słubice, Prudnik i Ustka.

Jesteśmy dumni, że nasza strategia inwestycji w wysoką jakość usług internetowych przynosi świetne wyniki, którymi przede wszystkim mogą cieszyć się nasi klienci. Kolejne sukcesy i pierwsze miejsca w testach użytkowników w 51 miastach umacniają w nas przekonanie, że jesteśmy na dobrej drodze, by zaoferować wysokiej jakości połączenie z Internetem użytkownikom w całej Polsce.

– skomentował Bartłomiej Irzyński, CTO Vectra S.A.

Klienci Vectry mają dostęp do Internetu światłowodowego o prędkości do 1,2 Gb/s. Operator ten jako jeden z pierwszych oferuje w usługę opartą o technologię XGS-PON. Umożliwia ona symetryczny transfer danych z prędkością nominalną 10 Gb/s. Jest to najszybszy dostępny komercyjnie Internet na świecie.

Zobacz: Plus znowu najszybszy. Czerwcowy ranking szybkości Internetu w Polsce

Zobacz: Vectra ma nowy dekoder i setki zawiedzionych abonentów

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Vectra

Źródło tekstu: Vectra