Szczecin. Nawet 5 lat odsiadki za akcesoria do telefonów

Punkt handlowy w Szczecinie miał w ofercie podrobione akcesoria do telefonów komórkowych znanych firm. Właścicielowi grozi do 5 lat więzienia.

Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Miejskiej w Szczecinie skontrolowali znajdujący się na terenie miasta punkt handlowy, który prowadził sprzedaż akcesoriów do telefonów komórkowych znanych firm. W toku kontroli funkcjonariusze zabezpieczyli podróbki wycenione na niemal 300 tysięcy złotych. Były one oznaczone zastrzeżonymi znakami towarowymi różnych firm i sprzedawano je jako oryginalne akcesoria znanych producentów.

Na miejscu znaleziono i zabezpieczono ponad 2600 sztuk takich akcesoriów, jak etui, słuchawki, baterie czy przewody, wszystkie udające produkty renomowanych marek. Jak informuje portal policja.pl. właściciel podróbek usłyszy stosowne zarzuty. Zgodnie z Ustawą Prawo Własności Przemysłowej za wprowadzanie do obrotu przedmiotów z zastrzeżonymi i podrobionymi znakami towarowymi grozi do 2 lat pozbawienia wolności, jednak w przypadku gdy sprawca uczynił sobie z popełnienia przestępstwa stałe źródło dochodu, podlega karze od 6 miesięcy do 5 lat więzienia.

Źródło zdjęć: policja.pl

Źródło tekstu: policja.pl